4 üründe limit üstü kalıntıya saptandı

Tarım Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, analizi yapılan ithal ürünlerde kalıntıya rastlanmazken, yerli ürünlerin 4’ünde limit üstü kalıntı saptandı.

Analizi yapılan ithal ürünlerde 21 numune temiz çıkarken yerli 27 numuneden 23'ü temiz çıktı, 4’ünde kalıntı bulundu.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.



İthal ürünlerden şeftali, elma, armut, kayısı çeşitleri, kiraz, üzüm, nektarin, arpa yemlik, mısır, karnabahar, çeri domates ve çilek olmak üzere 21 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.



Yerli ürünlerden, domates, molehiya, sultani üzüm, verigo üzüm, biber çeşitleri, böğrülce olmak üzere 27 numuneden 23'ü temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.



DOMATES, BİBER, SULTANİ ÜZÜMLERİN HASADI DURDURULDU



Yerli ürünlerde Tepebaşı’nda Rifat Güleç'e ait domates, Mağusa'da Dalda Gıda Sanayi'ye ait biber ve Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlenmez'e ait iki farklı sultani üzümde yapılan laboratuvar analizlerinde, pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durduruldu.



Geçen hafta Yeşilyurt'ta Halil Özyüksel’e ait Sultani Üzümde yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durdurma işlemi yapılmıştı. Yapılan ikinci analizde, ürünün temiz çıkmasıyla hasadına izin verildi.