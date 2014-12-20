33 Bin Sayaç Daha ‘Uzaktan Sayaç Yönetim Sistemi’nde

KIB-TEK Müdürü Gürkan: “Bu protokol kurumumuza maliyet anlamında önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca uzaktan erişim ile tüketicinin hizmet kalitesi gelişim gösterecektir.”



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında ‘Uzaktan Sayaç Yönetim Sistemi’ ihalesi protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürü Mehmet Salih Gürkan, Müdür Muavini Ahmet Dargın, Proje Sorumlusu Saffet Aşıksoy, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış, Satış ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Han Sarıcalı ile diğer yetkililer ve uzmanlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell lehine sonuçlanan ihalenin ardından, 33 bin sayacın daha GPRS teknolojisi ile ‘Uzaktan Sayaç Yönetim Sistemi’ne entegre edilmesi için önemli bir adım daha atıldı.



“Toplumsal fayda adına önemli”



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, protokol imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, 5 yıldır 20 binin üzerinde sayacın yine Kuzey Kıbrıs Turkcell’in teknoloji desteği ile yönetildiğini belirtti.

Karaatmaca, iki önemli kurumun yıllar öncesine dayanan bir işbirliği olduğunu belirterek, “Son 5 yıldır Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na teknoloji desteği veriyoruz. Bu destek, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 15 yıldır devam eden yatırımlarının sonucudur” dedi.

KIB-TEK ile işbirliğinin toplum yararına önemli sonuçlar doğuracağını anlatan Aybars Karaatmaca, “Mobil teknolojinin getirdiği avantajlar sayesinde, hiçbir erişim sorunu yaşanmadan, sayaçların uzaktan yönetimi anlamında önemli bir sonuç üretilecek” şeklinde konuştu.

Karaatmaca sözlerini şöyle sürdürdü:

“20 binin üzerinde sayaçla başladığımız

Son Güncelleme: 20.12.2014 18:34