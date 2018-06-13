3 Yasa Tasarısı ve 1 Yasa Önerisine İvedilik!

MECLİS GENEL KURUL TOPLANDI (2)

: Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce okutulup onaya sunulacaklara yer verildi.

Buna göre, 3’ü yasa tasarısı 1’i yasa önerisi olmak üzere 4 ivedilik alındı.

CTP Grup Başkan vekilliğinin İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ndeki üyeliğinde değişikliğe gidildi. Komitede, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe yerine Lefke milletvekili Salahi Şahiner’in görevlendirilmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oy birliğiyle kabul edildi.



3 YASA TASARISI VE 1 YASA ÖNERİSİNE İVEDİLİKBaşbakanlığın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.Başbakanlığın Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları’nı Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin gündeminde bulunan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.Öneri sahipleri adına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli’nin sunmuş olduğu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.