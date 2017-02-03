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3 Kişi Tutuklandı

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21 Şubat 2017 Salı 09:42

3 Kişi Tutuklandı

3 Kişi Tutuklandı
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Uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün saat 13.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan M.Ç. (E-31) ve P.S.E’ye (E-36) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerlerinde yapılan aramada; M.Ç’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında, P.S.E’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. İki zanlı tutuklandı.

Dün saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ye giriş yapan O.A’ya (E-24) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu ise üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. O.A’nın tutuklandığı bildirildi.

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