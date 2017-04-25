Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 15:51

25 MİLYON STERLİN'LİK YATIRIMLA YURT

25 MİLYON STERLİN'LİK YATIRIMLA YURT
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dikmen Kampüsü ve Özok Öğrenci Kenti Projesi’nin lansmanı, Golden Tulip Otel’de gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özok’un yanı sıra, Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel ve diğer üniversite yetkilileri katıldı.

Rektör Ahmet Bülend Göksel, 2013 yılında kurulan üniversitenin bugün 2 yıllık ilk mezunlarını verdiğini belirtti.

Bellapais–Ozanköy kavşağında 8 milyon sterlinlik yatırımla kurulan üniversitenin Dikmen’deki arazide büyüyeceğini belirten Prof. Göksel, Özok Öğrenci Kenti projesi ile 25 milyon sterlinlik, toplam 2 bin 366 öğrenci kapasiteli beş yıldızlı otel kalitesinde yurt inşaatına başlandığını da kaydetti.

Prof. Göksel, üniversite kampüsünün Dikmen bölgesine gelmesiyle bölgenin hızla büyüyeceğini ve ekonomik hayatın canlılık kazanacağını da ifade etti.

Göksel’in sunumunun ardından Golden Tulip Otel’in havuz başında akşam yemeğine geçildi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku