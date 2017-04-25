25 MİLYON STERLİN'LİK YATIRIMLA YURT

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dikmen Kampüsü ve Özok Öğrenci Kenti Projesi’nin lansmanı, Golden Tulip Otel’de gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özok’un yanı sıra, Rektör Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel ve diğer üniversite yetkilileri katıldı.

Rektör Ahmet Bülend Göksel, 2013 yılında kurulan üniversitenin bugün 2 yıllık ilk mezunlarını verdiğini belirtti.

Bellapais–Ozanköy kavşağında 8 milyon sterlinlik yatırımla kurulan üniversitenin Dikmen’deki arazide büyüyeceğini belirten Prof. Göksel, Özok Öğrenci Kenti projesi ile 25 milyon sterlinlik, toplam 2 bin 366 öğrenci kapasiteli beş yıldızlı otel kalitesinde yurt inşaatına başlandığını da kaydetti.

Prof. Göksel, üniversite kampüsünün Dikmen bölgesine gelmesiyle bölgenin hızla büyüyeceğini ve ekonomik hayatın canlılık kazanacağını da ifade etti.

Göksel’in sunumunun ardından Golden Tulip Otel’in havuz başında akşam yemeğine geçildi.