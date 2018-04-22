23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak.





Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak



20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çerçevesinde Lefkoşa merkez okulları ve konuk ekiplerin oluşturacağı kortej yürüyüş yapacak. Ledra Palas ışıklarından başlayacak kortej yürüyüşü (Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak), Cumhurbaşkanlığı (Cumhurbaşkanı Akıncı, korteje katılan çocukları saat 09.15’te selamlayacak) ve Girne Kapısı’nın ardından Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla son bulacak. Ardından Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterilerini sunacak. Bu arada Çağlayan Parkı’nda kurulacak stantlarda gün boyunca eğitici ve eğlenceli etkinlikler de yapılacak. Etkinliğe saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak.



TÖRENLER



Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.50’de başlayacak.



Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’ndaki tören 09.30’da başlayacak.





Girne’deki ilk tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde. 20 Temmuz Stadyumu’ndaki tören ise, 09.30’daGüzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Ardından Güzelyurt kortej yürüyüşü 09.45’te başlayacak.İskele’deki törenler 08.45’te Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan başlayıp İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda sona erecek kortejle başlayacak. Atatürk Anıtı’na çelenkler konulacak. Gösterilerin sunulacağı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki tören ise saat 09.30’da başlayacak.Lefke’deki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Saat 09.30’da 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sunacak.Mehmetçik’teki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Büstü önünde yapılacak. Mehmetçik İlkokulu’ndaki tören 09.30’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak. (14.30)



20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çerçevesinde Girne Amfi Tiyatro’da konuk ekiplerin de katılacağı halka açık gala programı yapılacak. Etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak. (20.00)



