21 Aralık 2014 Pazar Gündemi

Mücadele ve Şehitler Haftası Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Kurmay Binbaşı Mahmut Gergin’in Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ile başlayacak... Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlenecek... Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı gerçekleştirilecek...