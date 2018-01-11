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2017 YILI KAN BANKASI İSTATİSTİKLERİ…12 BİN 414 ÜNİTE KAN TOPLANDI, 11 BİN 303 ÜNİTE KAN VERİLDİ

2017 YILI KAN BANKASI İSTATİSTİKLERİ…12 BİN 414 ÜNİTE KAN TOPLANDI, 11 BİN 303 ÜNİTE KAN VERİLDİ

11 Ocak 2018 Perşembe 11:18
2017 YILI KAN BANKASI İSTATİSTİKLERİ…12 BİN 414 ÜNİTE KAN TOPLANDI, 11 BİN 303 ÜNİTE KAN VERİLDİ
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2017 YILI KAN BANKASI İSTATİSTİKLERİ…12 BİN 414 ÜNİTE KAN TOPLANDI, 11 BİN 303 ÜNİTE KAN VERİLDİ

KAN TEMİNİNDE LEFKOŞA BİRİNCİ SIRADA

 Kan Bankası 2017 yılında 12 bin 414 ünite kan temin ederken, talep üzerine hastalara 11 bin 303 ünite kan verdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 2017 yılına ilişkin Kan Bankası verilerini açıkladı.
Buna göre, kan temininde 6 bin 34 ünite ile Lefkoşa başı çekerken, 2 bin 453 ünite ile düzenlenen sivil kampanyalar ikinci, Gazimağusa 552 ünite ile üçüncü oldu. Bunları sırası ile 496 ünite ile Girne, 6 ünite ile Güzelyurt takip etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensupları 2 bin 873 ünite kan bağışlayarak önemli bir ihtiyacı karşılarken, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları 165 ünite ile katkıda bulundu.

Kan verilen yerlerde 5 bin 877 ünite ile ilk sırayı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi aldı.  Girne Akçiçek Hastanesi’nde 511, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 295 ünite, Cengiz Topel Hastanesi’nde ise 160 ünite kan verildi. 

Bunların dışında Thalassaemia Merkezi’nde toplam 3 bin 380 ünite kan tedarikinde bulunuldu.
Kamu sektörü dışında özel sektöre de  kan desteğinde bulunuldu. Kolan Hastanesi’ne 439, YDÜ Hastanesi’ne 176,  Etik Hastanesi’ne  90, Life Hospital’e 76, Tunççevik Hastanesi’ne 84, Kamiloğlu Hastanesi’ne 64, Mağusa Tıp Merkezi’ne 37, Mağusa Yaşam Hastanesi’ne 21 ve 15  Özel kliniğe  76 ünite  kan tedarik edildi.

Yıl boyunca en çok bin 152 ünite ile mayıs ayında kan temin edilirken, en az temin 837 ünite ile temmuzda gerçekleşti. 

Yıl boyunca en çok A Rh+  kan (5 bin 78 ünite) bulunurken, en az  AB Rh -  (117 ünite) kan temin edildi.

Son Güncelleme: 11.01.2018 12:22
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