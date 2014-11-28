2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Görüşmeleri Maliye Bakanlığı Bütcesi Görüşülüyor

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 1 milyar 643 milyon 968 bin 37 TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmesini açan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür, bütçe yasa tasarısı görüşmelerinin sonuna gelindiğini ve önemli bütçelerden biri olan Maliye bütçesinin görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin iç ve dış borçları hakkında bilgiler de veren Özgür, borçların kapatılması yönünde çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar ise, hükümetin kendi arasında uyumsuz çalıştığını iddia ederek, 2014 yılı bütçesinde geçen rakamlarla uygulananların farklı olmasını eleştirdi.

2014 yılı son rakamlarının ne olacağını soran Tatar, devredilen rakamdan dolayı bütçe açığında sıkıntılar yaşanacağını iddia etti.

Dövizin arttığı dönemlerde kur farklarının olumlu yansımasının vatandaşın cebinden alınmış bir yansıma olduğunu anlatan Tatar, 2015 bütçesinin açıklarının daha da artacağı öngörüsünde bulundu.

2014 yılı sonu itibarıyla vatandaşın alım gücünün düştüğünü, açığın bu şekilde kapatılmaya çalışıldığını söyleyen Tatar, petrol fiyatlarının düşüşünden dolayı da elektriğin düşürülmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Başbakan’ın Türkiye yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda bazı anlaşmalara imza attığını ileri süren Tatar, Maliye Bakanı’nın da buna uyması gerektiğini söyledi. Reel enflasyonun olduğuna dikkat çeken Tatar, enflasyonun arttığını ve bunun da dikkate alınarak çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Cari transverler giderlerinin arttığına dikkat çeken Tatar, bütçede verilen rakamların çok gerçekçi olmadığını ileri sürdü.

Tatar, Sosyal Sigorta Kurumu’nun bu yıl da ciddi bir rakam açık vereceğini öne sürdü.

Müşavirler konusunda eleştiriler yapan Tatar, “sadece bu hükümetin 90 tane muşavir yarattığını” söyledi.

Başbakan Yardımcılığı’nda bulunan 10 fonun 8’inin Maliye’ye aktarılmasını da eleştiren Tatar, en çok para olan iki fonun ise Başbakan Yardımcılığı’na bırakılmasının da doğru bulmadığını kaydetti.

Tatar, “tek tip mesai sisteminin ek mali külfet yarattığını ve verimi düşürdüğünü” belirterek, çalışma saatlerinin 7 ay kış, 3 ay yaz mesaisi şeklinde dönüştürülmesini istedi.

“Göç Yasası” diye adlandırılan, Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası konusuna da değinen Tatar, bu yasa ile senede 52 milyon TL kazanç elde edildiğini söyledi. Özel sektöre katkı olarak yapılan bu yasanın, özel ile kamuda çalışanın denk olabilmesini sağlamak amacıyla yapıldığını dile getiren Tatar, şimdiki hükümetin, kendilerini yaptıkları bu yasadan dolayı eleştirenlerin yasayı değiştirmesi yönünde ne yaptığını sordu.

Bet ofislerin artmasını da eleştiren Tatar, özellikle birçok bet ofislerinin vergi ödemelerini yapmadığı yönünde duyum aldığını ve bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

KALYONCU

CTP-BG Milletvekili Ömer Kalyoncu da, “muhalefetin, yasalar hakkında gereksiz eleştiri yapmasından çok, ülke çıkarları için gereken desteği vermesi gerektiğini” kaydetti.

Yapılan söylemlerin seviye sorunu yarattığına da değinen Kalyoncu, yapılan politikanın halkı daha ileriye götürme yönünde olması gerektiğini söyledi.

ARABACIOĞLU

DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ise, ek mesai ile ilgili konuya değinmek istediğini ve artık radikal kararlar alınması gerektiğini kaydetti.

24 saat hizmet veren kurumlarda ek mesainin zorunluluktan verildiğini dile getiren Arabacıoğlu, kadroların artırılmaması yönünde alınan tedbirlerin yanısıra verilen ek mesainin amaca tam hizmet vermediğini, aslında böylelikle gizli kadro meydana getirildiğini kaydetti.

Milli günleri kutlama adına yapılan törenlere karşı olmadığını ancak, verilen tatillerin ek mesai yarattığını; bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Arabacıoğlu, istihdam yapma yönünde önlem alınırken, ek mesai kavramında ne gibi önlemler alınabileceği yönünde de konuşmalar yapılması gerektiğini belirtti.