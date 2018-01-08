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200.000 TL'lik Büyük İkramiye "30397" Numaralı Bilete İsabet Etti

200.000 TL'lik Büyük İkramiye "30397" Numaralı Bilete İsabet Etti

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:28
200.000 TL'lik Büyük İkramiye "30397" Numaralı Bilete İsabet Etti
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8 Ocak çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “30397” numaralı bilete isabet etti.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Son Güncelleme: 08.01.2018 23:36
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