20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000TL'lik Büyük İkramiye '058014' Numaralı Bilete İsabet Etti

Devlet Piyangosu 20 Temmuz Özel Çekilişi gerçekleşti



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 20 Temmuz 2017 tarihli Devlet Piyangosu özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 750.000 TL’lik büyük ikramiye “058014” numaralı bilete isabet etti.8 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000 TL, toplam ikramiye 524.100 TL ve bilet fiyatı 15TL olarak yarın (21 Temmuz 2017) satışa sunulacak.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.