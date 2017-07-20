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20 Temmuz 2017 Perşembe 16:46

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı İskele’de Törenlerle Kutlandı

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı İskele'de Törenlerle Kutlandı
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, İskele’de iki ayrı törenle kutlandı.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, Atatürk Anıtı ve İskele Ecevit Meydanı’nda yer alan törenlerde; İskele Kaymakam Muavini Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Saim Tabak, GKK adına Piyade Yarbay Cumhur Yazgan, İskele Polis Müdürü Şengül Kadı, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulundu.

İlk tören Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulması ile başladı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile sona erdi.

Atatürk Anıtı’nın ardından ikinci tören Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirildi. Tören, İskele Kaymakam Muavini Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Eğitim Merkez Komutanı Piyade Yarbay Cumhur Yazgan’ın halkı selamlayarak, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlaması ile başladı.

ÖNKOL: “MUTLU BARIŞ HAREKATI ANAVATAN GÜVENCESİNİ BERABERİNDE GETİRDİ”

Tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasının ardından törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Ahmet Dağhan Önkol yaptı. Halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Önkol, Mutlu Barış Harekâtı’nın tarihi geçmişinden notlar aktardı. Piyade Üsteğmen Önkol konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi:

“Türk ulusunun tarihi kutlanacak olaylarla doludur. Ancak Kıbrıs Türk Halkı açısından 20 Temmuz 1974 gerçeğinin apayrı bir anlamı ve önemi vardır. Çünkü Mutlu Barış Harekatı, sadece o günlerdeki kötü durumu tersine çevirmekle kalmamış, bir anavatan güvencesini de beraberinde getirmiştir.”

GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNİ BELİRTEN ŞİİRLER OKUNDU

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende; Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Azra Durak “20 Temmuz”, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Çiğdem Eren “Özgürlük Gelecek Diye” ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Nilgün Çıtak “Özgürlük Şarkısı” isimli şiirleri okudular.

Tören, resmigeçidin ardından, İskele Belediyesi Gazinosu’ndaki bayram kutlaması ve izaz ikram ile son buldu.

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

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