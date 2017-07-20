20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Güzelyurt’ta Törenle Kutlandı

Törende Garnizon Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Mustafa Çağ ve Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meryem Birmeç, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadele sürecini anlatan birer konuşma yaptı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.