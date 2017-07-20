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20 Temmuz 2017 Perşembe 16:46

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Güzelyurt’ta Törenle Kutlandı

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Güzelyurt'ta Törenle Kutlandı
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

Törende anıta çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekildi.

Törende Garnizon Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Mustafa Çağ ve Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meryem Birmeç, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadele sürecini anlatan birer konuşma yaptı.

Tören, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Açelya Azra Özarabacı’nın “20 Temmuz” adlı şiirini okumasının ardından resmigeçitle sona erdi.

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