2'si Ağır, 3 Yaralı!

Çayırova- Bafra Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.Polisin açıklamasına göre, bu sabah 10.45 sıralarında Onur Girti (E-34), yönetimindeki 34 VT 2985 plakalı motosiklet ile Bafra istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçti, o esnada karşı istikametten gelen Ayşe Rıylı (K-66) yönetimindeki BS 585 plakalı salon araçla çarpıştı.Kaza sonucu 34 VT 2985 plakalı motosiklet sürücüsü Onur Girti ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Yaran (E-34) ağır, BS 585 plakalı salon araç sürücüsü Ayşe Rıylı ise hafif yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olan Adem Yaran, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.Kaza sonucu alev alan motosiklet tamamen yandı.