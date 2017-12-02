2 GÜNLÜK BEBEK YURDA VERİLDİ!

2 yaşındaki üniversite öğrencisi kız, doğurduğu çocuğunu istemedi. Cinsiyeti kız olan bebek henüz 2 günlükken SOS Çocuk Köyü’ne verildi

Mağusa Devlet Hastanesi’nde 3 gün önce sezaryen doğum ile dünyaya bir kız çocuğu getiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın 9 ay boyunca karnında taşıdığı bebeğini istemedi. Henüz 2 günlükken annesi tarafından terk edilen minik kız önce Sosyal Hizmet Dairesi yetkililerine ardından Sos Çocuk Köyü’ne teslim edildi.

DOĞURMAK ZORUNDA KALDI

Edinilen bilgiye göre üniversite öğrencisi 22 yaşındaki kız 3 gün önce Mağusa Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun ardından ise genç kızın bebeğini kabul edemeyeceğini söylediği, hastane yetkililerinin ise bu durumu Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bildirdiği öğrenildi. Önceki gün ambulans ile önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi’ne sevk edilen minik bebek, dün Sos Çocuk Köyü’ne teslim edildi.