196 ÖĞRENCİ DAHA BURS HAKKI ELDE ETTİ

Daire’den yapılan açıklamada, ilk kez burs başvurusunda bulunan ve burs hakkı elde eden öğrencilerin en kısa zamanda başvuru yapmaları istendi ve dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı hatırlatıldı.Açıklamada, sosyo ekonomik durum araştırmaları tamamlanarak daireye iletilen ve değerlendirmesi tamamlanan başvuruların basın yayın yoluyla duyurulmaya devam edileceği kaydedildi.Açıklamada, gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne itiraz edebilecekleri de kaydedildi.Sonuçlar, www.mebnet.net adresinden de takip edilebilecek.