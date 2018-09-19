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19 Eylül Gaziler Günü…Boğaz Şehitliği'nde Anma Töreni Düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü…Boğaz Şehitliği'nde Anma Töreni Düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:41
19 Eylül Gaziler Günü…Boğaz Şehitliği'nde Anma Töreni Düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’in yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Top. Alb. Hakan Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına P. Alb. Sinan Yıldız, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, muharip dernek, siyasi parti, dernek, okul, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.


Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi.


Şehitliğin gezilip kabirlere çiçek bırakılmasıyla tören sona erdi.

Son Güncelleme: 19.09.2018 12:52
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