18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ GAZİMAĞUSA’DA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

Çanakkale Zaferi’nin 103.’cü yıldönümünde, Çanakkale’de şehit düşenler Gazimağusa’da Çanakkale Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende anıldı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla düzenlenen tören, Anıt’a çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışı, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapıldı ve şiir okundu.



Gazimağusa Belediyesi açıklamasına göre, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Leyla Kahraman “Şehidimin Duası” adlı şiiri seslendirdiği, din görevlisi Mustafa Küçük’ün ise şehitler için dua okunduğu tören, şehitliğin ziyaret edilip çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Törenin ardından Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonu ile şehitler için dualar okundu. Törene, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Koruk, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ile bazı yetkililer katıldı.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Halime Akdeniz, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasında, Çanakkale Savaşı’nı az rastlanan bir mücadelenin zaferi olarak nitelendirerek, tarihe unutulmaz bir damga vurmuş zaferin kazanılmasında inancın güçlü bir kale olduğunu gösterdiğini belirtti.



Gazimağusa Merkez Komutanlığı’ndan Hava Savunma Üstteğmen Sinan Taşdemir ise törende yaptığı konuşmada bugünün, tüm imkansızlıklara rağmen Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin, Türk Milleti’nin esir edilemeyeceğinin, Türk Vatanı’nın parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı günün 103. yıl dönümü olduğunu vurguladı.