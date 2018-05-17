17 Mayıs günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Finansal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Gelir ve gider dengenizde çalkantılar olabilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili yeteneklerinizi kullanarak, maddi gelir sağlamak isteyebilirsiniz. Bu konuda planlar yapabilirsiniz. Eviniz ve aileniz için keyifli harcamalar yapabilirsiniz. Sahip olduklarınız sizi güvende hissettirecektir. Kişisel bakım için keyifli bir gün.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İş yerinizde ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Tecrübelerinizi ve yeteneklerinizi kullanacağınız bir gün. Finansal konularda kendinizi ve ailenizi güvence altına almak için planlar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde huzurlu olmak için öz veride bulunabilirsiniz. Özel hayatınızda keyifli anlar yaşamak için plan yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Geleceğiniz ile ilgili yapmış olduğunuz planları, detaylandırmak isteyebilirsiniz. Finansal konularınızda, bütçe planlamasına gidebilirsiniz. Bu konuda hayalleriniz ve elinizdeki imkânlar arasında dengesizlik olabilir. İs yerinizde iletişimin yoğun olacağı bir gün. İlerleyen saatlerde birçok işle aynı anda ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Finansal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Gelir – gider hesaplamaları yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanmanız, işleri yoluna koyacaktır. Bugün aile, ilişkiler konusunda duygusal olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Bilgi ve yeteneklerinizi birleştirip kendinize hobi alanları yaratabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş yerinizde vizyonunuzu genişletmek için çaba harcayabilirsiniz. Var olan potansiyelinizi üst seviyeye çıkartmak isteyeceğiniz bir gün. İkili ilişkilerinizden keyif alacağınız organizasyonlar yapabilirsiniz. Babanıza önemli bir konuda destek verebilirsiniz. Ailevi konularınız ön planda olabilir. Arkadaşlarınız ile birlikte keyifli planlar yapabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kendi iç sesinizi dinleyebileceğiniz bir gündesiniz. Huzursuzluk hissedebilirsiniz. Başladığınız bir iş ile ilgili daha detaylı araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızın ve kendi geleceğiniz için, finansal planlamalar yapabilirsiniz. İlişkilerde güven, istikrar arayışında olabilirsiniz. Olayları biraz akışa bırakmakta fayda vardır.

İş yerinizde biraz baskı hissetseniz de arkadaşlarınızın desteği ile işlerinizi yetiştirebileceksiniz. Maddi olarak planlama yapmanız, sizin yararınıza olacaktır. Ortaklık konularında dengeyi sağlamanızda fayda vardır. Bazı konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Yakınlarınız ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İşleriniz ile ilgili yeni arayışlar içine girebilirsiniz. Bu konuda birçok araştırma yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanıp maddi imkânlar yaratmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tutkulu olabilirsiniz. İlgi duyduğunuz sanat alanı ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Bu konu ile ilgili, sosyal etkinliklere katılmak için plan yapabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yurt dışı konuları gündeminizde olabilir. Yabancılarla yapılacak olan ortaklıklarda, dikkatli olmakta fayda vardır. Finansal konularda düzenlemeler yapılabilir. Harcamalarınızda aşırıya kaçmak, sizi zor durumda bırakabilir. Riskli konular olabilir. Sosyal hayatınızda keyfinize düşkünlüğünüz, istenmeyen sorunlara sebep olabilir. Dikkatli olmanızda yarar vardır.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gelecek ile ilgili planlarınızda adımlarınızı gerçekçi, sağlam atacaksınız. Akademik konularla ilgili araştırmalar, projeler, tezler hazırlayabilirsiniz. İş yerinizde kariyerinizi, üst seviyelere taşımak isteyebilirsiniz. Finansal konularınızla ilgili güvenli yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı para konularında istikrar arayışı içinde olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Yapmış olduğunuz plan ve projelerinize daha somut bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Yaratıcılığınızın getirdiği yeni fikirler sizi heyecanlandırabilir. Bu fikirlerinizi, arkadaş gruplarınız ile paylaşabilirsiniz. Düşüncelerinizde tutucu, inatçı olabilirsiniz. Daha esnek olmakta fayda vardır. Maddi konularınız ile ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak, yeteneklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Finansal konularla ilgilenebilir, gelirinizi arttırmak için planlar yapabilirsiniz. Birikimleriniz konusunda, kontrolünüz dışında gelişen olaylardan dolayı, hesapta olmayan harcamalar olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yön belirlediğiniz bir gündesiniz.