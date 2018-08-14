"13’ÜNCÜ MAAŞLAR DAHİL MAAŞ ÖDEMELERİNDE HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “Ekonomideki son gelişmeler ve alınacak önlemler” gündemiyle Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda Başbakan Tufan Erhürman’ın önlemler paketini açıklamasının ardından Maliye Bakanı Serdar Denktaş söz aldı…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “ülke gelirlerinde bir kayba uğruyorsan bunun yanında vergi koymak zorundayız” dedi…

Denktaş, paketteki maddelerle Bu kaybı dengelemeye çalıştıklarını belirtti.

Tasarruflu olunması gerektiğini belirten Denktaş, daha az zarar için her bireyin belli bir tasarruf yapması gereği üzerinde durdu.

Denktaş, kendisinin tasarruf için bisiklet kullandığı örneğini de verdi.

Olağan üstü bir halden geçildiğini ifade eden Denktaş, bu bizim dışımızda gelişen bir olaydır” dedi, bu dönemin birlikte hareket etme dönemi olduğunu vurguladı.

UBP Genel başkanı Hüseyin Özgürgün de daha önce de bu tür sıkıntılar yaşandığını, ancak bu gün hükümetin bu sorunu çözemediğini iddia etti.

Gelinen aşamanın sadece döviz artışına bağlanmaması gerektiğini kaydeden Özgürgün, başka sorunlar da bulunduğunu ve bunların da konuşulması gerektiğini söyledi.

Özgürgün, bu tedbirlerin uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşanacağını belirtti.

Yeniden söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkede tek haneli enflasyon dönemine alışıldığı için büyük bir kriz olduğunu kaydederek, “evet, ülkedeki kriz dövizden kaynaklanıyor” dedi.

13’üncü maaşlar dahil maaş ödemelerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden Denktaş, reel sektöre ilişkin sıkıntılar olduğunu belirtti.

Denktaş, tahsisatları indirdik, bu aydan itibaren tahsisat almayacağız” diyerek, bu konuda çalışma yaptıklarını kaydetti.

Yeniden söz alan UBP Genel Başkanı Özgürgün de, Denktaş’ın kuraklık dışında hiçbir sorunun olmadığını söylediğini belirterek, ülkede sorun yoksa meclisin neden toplandığını sordu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, sorunların 23 madde ile çözülemeyeceğini, bu maddelerin sadece pansuman maddeler olduğunu söyledi…

Arıklı, 23 madde içerisinde acı bir reçete, bir önlem bulunmadığını kaydetti.

Bütçenin ciddi şekilde elden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıklı, tasarruf tedbirlerinin gerekliliğini vurguladı.