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Zeytinyağı ve kuru incir mucizesi

Doğal ve saf zeytinyağında 1 gün boyunca beklettiğiniz incir o kadar faydalı ki... İşte zeytinyağında beklettiğiniz kuru incirin inanılmaz faydası.. Öksürük ve astım hastaları doğal ve saf zeytinyağında bekletilmiş 2 adet kuru inciri sabah öğünlerinden önce tüketilmesi önerilmektedir. Bu şekilde bu kürün en az 6 ay boyunca devam ettirilmesi gerekmektedir.

Zeytinyağı ve kuru incir mucizesi

Doğal ve saf zeytinyağında 1 gün boyunca beklettiğiniz incir o kadar faydalı ki... İşte zeytinyağında beklettiğiniz kuru incirin inanılmaz faydası.. Öksürük ve astım hastaları doğal ve saf zeytinyağında bekletilmiş 2 adet kuru inciri sabah öğünlerinden önce tüketilmesi önerilmektedir. Bu şekilde bu kürün en az 6 ay boyunca devam ettirilmesi gerekmektedir.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:30
Zeytinyağı ve kuru incir mucizesi

Doğal ve saf zeytinyağında 1 gün boyunca beklettiğiniz incir o kadar faydalı ki... İşte zeytinyağında beklettiğiniz kuru incirin inanılmaz faydası..

Öksürük ve astım hastaları doğal ve saf zeytinyağında bekletilmiş 2 adet kuru inciri sabah öğünlerinden önce tüketilmesi önerilmektedir. Bu şekilde bu kürün en az 6 ay boyunca devam ettirilmesi gerekmektedir.

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Hiç ara vermeden uygulan bu formül astım ve öksürük problemi olanlar için inanılmaz bir tedavi yöntemidir. Mutlaka uygulanması tavsiye edilmektedir. Zeytinyağı incir mucizesinin bir diğer faydası ise erkeklerde sperm artırıcı etkisinin olmasıdır. Yalnızca erkeklerde değil bu karışımın kadınlarda da doğurganlığı artırıcı etkisi vardır.

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İncirin faydaları arasında bilindiği üzere mideyi çalıştırması, bağırsakları yumuşatması ve sinir sistemini olumlu etkilemesi bulunmaktadır. Bunların dışında incir ağacının dallarındaki süt sayesinde siğillerden de kurtulmanız mümkün..

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Zeytinyağı İncir Kürü Nasıl Yapılır?: Bu kürün hazırlanışı ve uygulanışı oldukça kolay. Öncelikle 2 adet inciri 1 gün öncesinden saf zeytinyağının içerisine koyuyoruz ve 1 gün bekletiyoruz. 1 gün sonrasında incirleri içerisinden çıkarın ve hemen tüketin. Ardından yeni incirlerinizi yediklerinizin yerine koyun ve tekrar 1 gün bekletin.

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Bu kürün sağlıklı sonuçlar vermesini istiyorsanız mutlaka 6 ay boyunca düzenli bir şekilde uygulamanız gerekmektedir. Süre uzun geldiği için bu kür size zor gözükebilir fakat hazırlaması kolay olduğu için kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Yalnızca incirleri unutmamanız gerekmektedir.

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