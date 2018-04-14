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Yemekten hemen sonra diş fırçalamayın!

Ağız ve diş bakımı hem görsellik hem de sağlık açısından çok önem vermemiz gereken bir konudur. Bu çerçevede, çoğumuzun yaptığı doğru bilinen yanlışlar sağlığımızı koruduğumuzu zannederken, dişlerimize zarar verir.

Yemekten hemen sonra diş fırçalamayın!

Ağız ve diş bakımı hem görsellik hem de sağlık açısından çok önem vermemiz gereken bir konudur. Bu çerçevede, çoğumuzun yaptığı doğru bilinen yanlışlar sağlığımızı koruduğumuzu zannederken, dişlerimize zarar verir.

14 Nisan 2018 Cumartesi 22:22
Yemekten hemen sonra diş fırçalamayın!
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Çok önem verdiğimiz dişlerimizin çürümesini engellemek ve sağlığını korumak için pek çok kişi, yemeğini yer yemez fırçalama işlemi yapar. Ancak uzmanlar, bu davranışın zararlı olduğu konusunda hemfikir.

30-60 dakika bekleyin

İlk bakışta, dişleri korumak için onları aksatmadan düzenli şekilde fırçalamak mükemmel bir yöntem olarak görülür. Ancak yemeklerden hemen sonra dişlerin fırçalanması, diş yüzeyinden bazı maddelerin yerinden oynamasına neden olarak olumsuz etki yaratır. Uzmanlar fırçalama ihtiyacı hisseden kişilerin yemeklerden sonra 30 ile 60 dakika arasında bir bekleme yapmasını ve daha sonra dişlerini fırçalamalarını öneriyor.

Yemek sonrası hemen fırçayı eline alanlar dikkat!

Uzmanların verdiği bilgiye göre, dişlerinizi özellikle asitli yemeklerden ve içeceklerden hemen sonra fırçalamayın. Asidik gıdalar (turunçgiller, spor içecekleri, domates, gazozlar) diş minesini yumuşatır. Ph ne kadar düşük ise ürün o kadar asidiktir. Bu sırada dişleri fırçalamak, asidin mine yüzeyindeki etkisini hızlandırır, alttaki tabakayı ise aşındırır.

Ağız-diş sağlığının korunmasının temelinde temizlik ve bakım yattığını kaydeden uzmanlar şu bilgileri veriyor;

“Özellikle asitli içeceklerden hemen sonra dişleri fırçalamaktan kaçınılmalıdır. Çünkü bu tür gıdalardan sonra yaklaşık bir saat, diş minesi asit saldırısı altında olup minenin yumuşadığı ve hemen yapılan fırçalamanın diş yüzeyinden bir miktar madde kaldırdığı bilinmektedir. İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucunda, 5 yaşındaki çocukların %53’ünde diş erozyonu saptanmıştır. Gazlı içecekler dışında meyve suları da dişlerde erozyon riskini artırmaktadır”.

Dişler aşındıkça renk bozulmaları ve hassasiyet artar

Ayrıca, dişleri beyazlatmak için kullanılan ve estetik kaygılar taşıyan bazı aşındırıcı diş macunu ve diş parlatma tozları da tavsiye edilmemektedir. Diş minesi aşındıkça alttan daha sarı renkli dişler çıkacak bu arada sıcak-soğuk hassasiyeti de gün yüzüne çıkacaktır.

Uzmanlar, dişlerin yıpranmasını önlemek için besinlerimize çok dikkat göstermemiz gerektiğini belirtirken, ara öğünleri şekeriz gıdalardan seçmenin önemine vurgu yapıyor.

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