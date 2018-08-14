banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93419
ALTIN
243.949
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.0837
EURO
7.3766
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Silahı kim çaldı?
SİLAHI KİM ÇALDI?
Bu sefer harnup çaldılar
BU SEFER HARNUP ÇALDILAR
Yem hırsızları tutuksuz yargılanacak
YEM HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
KKTC'de yakalandı
Kapat

Uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğu keşfedildi

Belçikalı bilim insanları, uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

Uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğu keşfedildi

Belçikalı bilim insanları, uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

14 Ağustos 2018 Salı 21:11
Uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğu keşfedildi

Belçikalı bilim insanları, uykudayken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

undefined

ULB Nörobilim Enstitüsünde görevli uzmanların yaptığı araştırmada, beynin uyanıkken olduğu gibi uykudayken de sesleri algılamayı sürdürdüğü, öte yandan sesleri birimlerine göre gruplandırmayı başaramadığı görüldü.

undefined

Philippe Peigneux liderliğindeki araştırmada, uykudayken bir dizi sesi istatistiki öğrenmenin mümkün olup olmadığını ortaya koyacak biçimde, deneklerin serebral akviteleri, manyetoensefalografi (MEG) ile incelendi.

undefined

Deneklerin beyninde uykudayken tekil seslere MEG yanıtı tespit edilirken, uyanıkken olduğu gibi istatistiki ses kümelenmesini yansıtan bir veriye rastlanmadı.

undefined

Araştırmayla ilgili ayrıntılar, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Islak mendilin zararları
Islak mendilin zararları
Devalüasyon nedir? Devalüasyonun sebepleri neler? İşte tarihi…
Devalüasyon nedir? Devalüasyonun sebepleri neler? İşte tarihi…
Fazla kilolarla savaşma işini yiyeceklere bırakın
Fazla kilolarla savaşma işini yiyeceklere bırakın
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar
Böbrekleri bitiren alışkanlıklar
Fındık kabuğundaki sır ortaya çıktı
Fındık kabuğundaki sır ortaya çıktı
Yoğurt suyu faydaları...
Yoğurt suyu faydaları...
Yazın mucizevi meyveleri
Yazın mucizevi meyveleri
Pikniğe giderken ne giymeliyiz!
Pikniğe giderken ne giymeliyiz!
Kilo vermeye yardımcı 5 mucize besin
Kilo vermeye yardımcı 5 mucize besin
ÇEKİRDEKLERİNİ SAKIN YUTMAYIN! ZEHİRLİYOR
ÇEKİRDEKLERİNİ SAKIN YUTMAYIN! ZEHİRLİYOR

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim