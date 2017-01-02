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02 Ocak 2017 Pazartesi 20:25

Rokanın Müthiş Faydaları

Rokanın Müthiş Faydaları
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Rokanın kanı temizleyici özelliği var

Salataların vazgeçilmezi roka, afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı da güçlendiriyor

Uzmanlar C vitamini deposu rokanın afrodizyak etkisi ile cinsel arzuyu artırdığını, iktidarsızlık çekenlereyse çare olduğunu belirtiyor. Ayrıca vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan rokanın, sağlığımız açısından oldukça faydalı olduğunu dile getiriyor.

İşte salatalarımızı süsleyen rokanın faydaları:

Roka aşka enerji katıyor. Bağışıklığı artıran bu mucize sebze doğal afrodizyak etki yaratıyor. Çiftlerde cinsel gücü ve arzuyu artırıyor. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı korur. Hazmı kolaylaştırır ve mideyi kuvvetlendirir. Bu sayede daha sağlıklı bir sindirim sistemine kavuşursunuz.
Rokanın kanı temizleyici özelliği vardır. Kanı temizleyen organ karaciğer olduğu için, bu organa da faydası bulunur. K ve P vitaminini de bünyesinde barındıran roka, ayrıca iştah açıcı özelliği ile de kilo almak isteyenlere yardımcı oluyor.


 
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