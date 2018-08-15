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Pişmiş yemek nasıl saklanır?

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu; Ev hanımlarının ve özellikle küçük çocuklu annelerin en çok merak ettiği konulardan biri olan pişmiş yemeklerin saklanmasına dair ipuçları verdi.

Pişmiş yemek nasıl saklanır?

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu; Ev hanımlarının ve özellikle küçük çocuklu annelerin en çok merak ettiği konulardan biri olan pişmiş yemeklerin saklanmasına dair ipuçları verdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:51
Pişmiş yemek nasıl saklanır?

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu; Ev hanımlarının ve özellikle küçük çocuklu annelerin en çok merak ettiği konulardan biri olan pişmiş yemeklerin saklanmasına dair ipuçları verdi.

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Yemeğin pişmesi besin değeri açısından hem kayıp hem kazanım demektir. Salata ile çiğ beslenmemizin yanı sıra pişmiş besinler sayesinde de sindirimi kolaylaştırıyoruz. Örneğin ruşeymi hem olduğu gibi tüketebilir hem de çorbalara vb. katabilirsiniz. İki yöntemin de besin değeri açısından farklı faydaları bulunur.

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* Etli yemekler (sebze vb fark etmez, içinde et varsa): 1-2 gün 
* Etten kasıt burada, her türlü et ve hatta krema ve yumurta gibi tüm hayvansal ürünlerdir. 
* Etsiz yemekler, çorbalar, zeytinyağlılar: 3-4 gün4

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Bir pişirme ve en fazla iki ısıtma yapmalıyız yemeklere. Pazar günü dondurucudan çıkardığınız bezelyeyi etsiz pişirdiniz (1 pişirme). Pazartesi işten gelince bir kez ısıttınız. Yanına bir de pilav yaptınız. Pilav bitti, bezelye biraz artınca, buzdolabına atabilirsiniz.

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Salı akşamı az suda bir erişte haşlayabilirsiniz, belki biraz da sebze çeşnisi ile kavrulmuş kıyma ile beraber bezelyeyi harmanlayıp lazanya vari bir yemek planlayabilirsiniz. Üstüne kaşar ile fırına verebilirsiniz. Bu da bezelye için ikinci ısıtma demek.

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Pişirdiğiniz yemekleri 2 saatten fazla dışarıda tutmayın ve buzdolabına kaldırın. Havanın çok sıcak yaz günlerinde ise bir saatten fazla dışarıda bırakmayın. Hafif sıcak olsa bile buzdolabına kaldırın.

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