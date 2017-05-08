Faydalı Bilgiler:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 20:25

Oruç Tutacaksanız Kayısı Suyu İçin

Oruç Tutacaksanız Kayısı Suyu İçin
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Oruç Tutacaksanız Kayısı Suyu İçin
Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini öneriyor.

Uzmanlar, kayısı ve kayısı suyu içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerin sindirim sistemini düzenlediğini belirtiyor. Ramazan ayında rutin beslenme düzeninin değişmesiyle sıklıkla karşılaşılan sindirim bozukluklarından korunmak için uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini öneriyor.

Ramazan ayının başlamasıyla beraber beslenme düzenindeki değişiklikler, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da artırıyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıları gidermek için uzmanlar, özellikle iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesini tavsiye ediyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar.

Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur. Bunların en belirgini halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlıktır. Kayısı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan bir çeşit posa olan selüloz ve pektin içermektedir. Bu nedenle ramazanda kabızlığın giderilmesi için iftarda bir bardak kayısı suyu içilmesi yararlı olmaktadır” dedi.




 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Domatesin Sağlığa Yararları Neler? Domatesin Sağlığa Yararları Neler?
İlk Kez Karşılaşıldı, Koruma Altına Alındı İlk Kez Karşılaşıldı, Koruma Altına Alındı
Mantar'ın Müthiş Faydası Mantar'ın Müthiş Faydası
Ispanağın Faydaları Saymakla Bitmiyor Ispanağın Faydaları Saymakla Bitmiyor
Ameliyat Önlükleri Neden Yeşil ve Mavi Renk Olur? Ameliyat Önlükleri Neden Yeşil ve Mavi Renk Olur?
En Büyük Faydası Yaprağında. Sakın Çöpe Atmayın! En Büyük Faydası Yaprağında. Sakın Çöpe Atmayın!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Domatesin Sağlığa Yararları Neler?

Haberi Oku