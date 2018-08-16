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Limonata böbrek taşına iyi geliyor

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, böbrek taşlarına karşı en etkili önlemlerden olan bol su içmenin yanı sıra limonatanın da böbrek taşı oluşumunu önlediğini söyledi.

Limonata böbrek taşına iyi geliyor

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, böbrek taşlarına karşı en etkili önlemlerden olan bol su içmenin yanı sıra limonatanın da böbrek taşı oluşumunu önlediğini söyledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:51
Limonata böbrek taşına iyi geliyor

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, böbrek taşlarına karşı en etkili önlemlerden olan bol su içmenin yanı sıra limonatanın da böbrek taşı oluşumunu önlediğini söyledi.

Bilinçli beslenme böbrek taşını engelliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Şah, yaz aylarında serinlemek için içilen limonatada bulunan sitrat maddesinin taş oluşumuna karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu söyleyerek doğru beslenme ile böbrek taşlarından korunmanın yollarını anlattı. 

Limonata koruyor

Dr. Şah, değişik büyüklükte ve yapıda olan böbrek taşlarının eğer idrar akışına engel olmuyorsa herhangi bir ağrıya da yol açmadığını ancak aniden oluşan ve idrar yollarını tümüyle tıkayan böbrek taşlarının şiddetli ağrı ve sancıyla hayatı cehenneme çevirebildiği kaydetti.

Sitrat adlı maddenin ise böbrek taşı oluşumunu engellemede önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Şah, şunları söyledi: 

  “ Böbrek taşlarının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan kalsiyum okzalat ve fosfatın kristaller halinde birbirine bağlanması yerine sitrat onların yerine kalsiyuma bağlanarak taş oluşumunu azaltıyor. Yapılan araştırmaların, limonatanın böbrek taşlarının oluşumuna ve var olan taşın büyümesine karşı bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü yaz mevsiminin lezzetli ve serinleten içeceği limonata en önemli sitrat kaynaklarından birisi.” 

Bol su tüketimi önemli

Sıcak yaz aylarında yetersiz su tüketiminin de böbrek taşı oluşumuna zemin hazırladığını belirten Dr. Cem Şah, “Yetersiz su tüketimi böbrek taşı oluşumuna yol açabiliyor. Sorun yaşamamak için özellikle yazın günde en az 2 buçuk litre sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak bu miktarın içinde günlük tüketilen meşrubat, çay-kahve gibi içecekleri saymamak lazım” diyerek bu içeceklerin diüretik yani idrar söktürücü olduklarından suyun yerini tutmayacaklarını ifade etti. 

Doğru beslenme böbrek taşına engel 

Böbrek taşlarının oluşumunda genetik etkenler, yetersiz sıvı tüketimi ve kullanılan bazı ilaçlar gibi pek çok faktör rol oynasa da kimi besinlerin aşırı tüketilmesinin de ayrı bir sorun oluşturduğuna vurgu yapan Dr. Cem Şah, bilinçli beslenmenin taş oluşumunu engellemedeki önemine dikkat çekti.

Fazla kalsiyum, tuz, hayvansal protein ve D vitamini alımının sık rastlanan böbrek taşı sebepleri arasında yer aldığını anlatan Dr. Şah, “Kırmızı et, sakatat, tavuk ve deniz mahsulleri gibi hayvansal protein içeren besinlerin fazlaca tüketilmesi idrarda kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi maddelerin miktarını artırırken, fazla tuz alımı taş oluşumu için koruyucu bir madde olan sitratın miktarını azaltıyor ve taş oluşumuna zemin hazırlıyor” diye konuştu. 

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