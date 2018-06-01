Kavunun faydaları neledir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kavun lezzetiyle olduğu kadar faydalarıyla da yiyenleri cezbediyor. İşte mucize meyve kavunun faydaları…

Bu sıcak yaz günlerinde mis kokulu bol sulu kavun hepimiz için bir serinlik kaynağı. Kavun hoş tadıyla midelere bayram ettirirken, saymakla bitmeyecek faydasıyla da insan bedenine en güzel yaşam kaynaklarından biri oluyor.

Kavun sert kabuklu ama içi sulu süngersi yapısıyla bol vitamin kaynağıdır. Kavun A, B ve C vitaminleri açısından çok zengindir. Bunun dışında bol miktarda B vitamini kompleksi içerir B1 ( tiamin), B3 (niasin) B5 (pantetokin asit) ve B6 (pridoksin) içermektedir. Bunlara ek olarak E ve K vitaminlerini de içermektedir. Ayrıca, zengin miktarda sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfa-beta karotenleri içermektedir.

Kavun; bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kalp ve damar sağlığına, kansere, göz sağlığına, strese kadar daha pek çok şeye yardımcı olur.

KAVUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Kavun kırmızı kan hücrelerini uyararak bağışıklık sistemini canlandırır. C vitamini açısından zengindir. Bu özelliğinden dolayı vücuda saldırıda bulunan yabancı maddelerin ve bakterilerin bu saldırılarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Kavun bir potasyum kaynağıdır, bu özelliği sayesinde kalp ve damar sağlığını korur. Bunun yanında vücuda zarar veren hipertansiyonu engelleyen sodyum içermektedir. Kan inceltmeye yardımcı olan maddeleri içeren kavun bu özelliği yardımı ile ayrıca kalp sağlığına fayda sağlar. Bol miktarda içerdiği folatlar ise kalp krizi riskini azaltır, C vitamini ise alterlerin sertleşmesini engeller.

Kavun kansere karşı korur.

Kavun, kanserle etkili bir şekilde mücadele etmek ve vücuttan serbest radikalleri etkisiz hale getirip atmaya yarayan beta-karoteni ve C vitaminini yüksek miktarda içerir. Bu özelliği sayesinde vücut hücrelerine saldıran ve kanserin büyümesine neden olan serbest radikallerin etkisini azaltır.

Kavun stresle mücadele etmeye yardımcı olur.

Kavun potasyum içermesi ve kalp ritmini düzenlemesiyle beyne oksijen gidişini artırır. Bunun yanında kan basıncını düzenleyerek sinir sisteminin rahatlamasını sağlamaktadır. Bu sayede kavun stresten kaynaklanan hücre ölümlerini engeller. Kavun ayrıca sinirleri yatıştırır, uykusuzluk problemine iyi gelir.

Kavun göz sağlığına iyi gelir.

Kavun göz sağlığını ve görme yeteneğini koruyan beta-karoten içerir. Vücut tarafından emilimi gerçekleştirilen beta-karoten görmeyi geliştiren A vitaminine dönüştürülür. Kavun düzenli tüketildiğinde katarakt olma riskini %40 azaltır.

Kavun akciğer sağlığını korur.

Sigara vücuttaki A vitaminini azaltmaktadır. Kavun da içindeki maddelerle A vitamini eksikliğini giderir. Sigaranın Akciğere yaptığı zararlı etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Regl sorunlarını giderebilir.

Kavunun bol miktarda içerdiği C vitamini ile kadınların regl dönemlerini düzenler ve bundan kaynaklanan kramp ve ağrıların yatışmasını sağlar.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kavun yoğun lif kaynağıdır. Uzun süre açlık hissini doğal yollarla bastırmanıza yardımcı olabilir, bu özelliği yardımıyla diyet yapan kişiler için bolca tüketilmesi gereken meyveler arasındadır.

Kavun sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir.

Kavunun içerdiği besinler ve bileşenler vücutta nikotin eksikliği hissini giderebilmektedir. Bünye nikotin eksikliği hissettiği an sigara tüketimini tetikler, bu yüzden durmadan sigara tüketilir. Bir dilim kavun bu olguyu ortadan kaldırarak sigara tüketimini azaltır hatta ortadan kaldırabilir.

Kavunun hamile kadınlar İçin faydalıdır.

Kavunun gebe kalmak isteyen kadınlara yardımcı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçektir. Kavunun bol miktarda içerdiği folat kadınlarda üreme kapasitesini arttırır ve aynı zamanda folat hücreleri korur. Bu özelliğinden dolayı gebe kalmak isteyen kadınların düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerin başında kavun gelir.

Bağırsak sağlığına faydalıdır.

Düzenli olarak kavun tüketimi bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Özellikle kavunun tohumları bağırsak kurtlarının atılmasına yardımcı olabilir. Kavun tohumlarının bağırsak sağlığı dışında hazımsızlık, ateş düşürme, öksürük gibi sorunların tedavisine yardımcı olabilir.

İdrar söktürücüdür.

İdrar yolu hastalarından şikâyetçi olanlara ise idrar söktürücü özelliği olduğu için bol bol kavun yemeleri tavsiye edilir.

Yanık tedavisinde etkilidir.

Kavun yanıklara konulursa acıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır.

Cilt bakımında da faydalıdır.

Cildin nemlendirir. Kavun cilt bakım ürünlerinde de kullanılmaktadır. Bol miktarda C vitamini içerdiği için cildin yenilenmesini sağlar.

Bazı cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Egzama sorunlarının giderilmesinde önemli rol oynar.

Kavun aynı zamanda saç sağlığı için de faydalı bir meyvedir. Saç dökülmesini engeller, saçların daha gür ve sağlıklı çıkmalarına yardımcı olur.