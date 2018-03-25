Enerji içeceği içtikten sonra vücudumuzda neler yaşanıyor?

Bir çoğumuz kendimizi yorgun hissettiğimiz anlarda enerji içeceğine başvuruyoruz. Peki içtiğimiz enerji içeceği vücudumuzda nasıl bir etki yaratıyor? İşte enerji içeceği aldıktan sonra insan vücudunda yaşananlar…

10 dakika sonra

Kafein kan dolaşımına karışarak tansiyonu ve kalp atışlarını arttırır.

15 dakika sonra

Konsantrasyon artar.

30 dakika sonra

Kafein emilimi durur, uyku hali dağılır ve göz bebekleri büyür.

1 saat sonra

Enerji verici etkisi azalır. Yeniden yorgun hissetmeye başlarsınız. İçecek vücuttaki gerekli elementleri atmaya başlar.

6 saat sonra

Kafein seviyesi %50'ye kadar azalır.

12 saat sonra

Kafein tamamen yok olur. Bunun ne kadar hızlı gerçekleşeceği fiziksel aktiviteye ve yaşa bağlıdır.

24 saat sonra

Düzenli enerji içeceği baş ağrısına, hassasiyete ve sindirim problemlerine neden olur. Bir süre sonra enerjiyi hissetmemeye başlarsınız.

14 gün sonra

Vücudunuz düzenli olarak kafein almaya alışır, içeceğin etkisi azalır. Uykusuzluk, şekere bağlı kilo alma, sinir bozukluğu ve duygusallık, hızlı kalp atışı ve yüksek tansiyon ortaya çıkar.