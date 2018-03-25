Enerji içeceği içtikten sonra vücudumuzda neler yaşanıyor?

Bir çoğumuz kendimizi yorgun hissettiğimiz anlarda enerji içeceğine başvuruyoruz. Peki içtiğimiz enerji içeceği vücudumuzda nasıl bir etki yaratıyor? İşte enerji içeceği aldıktan sonra insan vücudunda yaşananlar…
10 dakika sonra
Kafein kan dolaşımına karışarak tansiyonu ve kalp atışlarını arttırır.
15 dakika sonra
Konsantrasyon artar.
30 dakika sonra
Kafein emilimi durur, uyku hali dağılır ve göz bebekleri büyür.
1 saat sonra
Enerji verici etkisi azalır. Yeniden yorgun hissetmeye başlarsınız. İçecek vücuttaki gerekli elementleri atmaya başlar.
6 saat sonra
Kafein seviyesi %50'ye kadar azalır.
12 saat sonra
Kafein tamamen yok olur. Bunun ne kadar hızlı gerçekleşeceği fiziksel aktiviteye ve yaşa bağlıdır.
24 saat sonra
Düzenli enerji içeceği baş ağrısına, hassasiyete ve sindirim problemlerine neden olur. Bir süre sonra enerjiyi hissetmemeye başlarsınız.
14 gün sonra
Vücudunuz düzenli olarak kafein almaya alışır, içeceğin etkisi azalır. Uykusuzluk, şekere bağlı kilo alma, sinir bozukluğu ve duygusallık, hızlı kalp atışı ve yüksek tansiyon ortaya çıkar.