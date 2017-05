Domatesin Sağlığa Yararları Neler?



Soçi’de Putin ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Domates dışında her konuda mutabık kalındı" dedi. Erdoğan’ın açıklamasının yanı sıra son günlerde yüksek fiyatıyla da sık sık haber konusu olan domatesin sağlığa yararları günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi’deki görüşmesinden sonra yapılan basın toplantısında öne çıkan başlıklardan biri de domates oldu.Putin, “Domates dışında kısıtlamaların kaldırılması için anlaştık. Kendi pazarımızı Türk domatesine sonsuza kadar kapatmayacağız. Fakat bahsettiğim yatırım sonuçlanınca bu konu da libaralleşecek" derken, domates dışında her konuda mutabık kalındığını söyleyen Erdoğan da "Şu anda bir geçiş süreci var. Bu arada ara formüller bulmak suretiyle süreci belirli bir zemine oturtacağız. Domates konusundaki soru işaretleri konusunda mutabık kalındı" diye konuştu.Domatesi günün konusu yapan noktalardan biri de nisan ayı enflasyon rakamları oldu. Buna göre TÜFE nisan ayında yüzde 1,31 artış gösterdi. Yıllık TÜFE yüzde 11,87'ye yükseldi. Nisan ayının zam şampiyonu ise yüzde 61'lik artışla domates oldu.Bütün bu açıklamaların ardından bazı bakanların sosyal medya hesaplarından domates ile ilgili paylaşımlar yapmalarıyla birlikte domatesin sağlığa yararları da günün en çok konuşulan konularından biri oldu.Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit Öztan, ntv.com.tr’ye domatesin sağlığa yararlarını anlattı.“Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları saymakla bitmiyor” diyen Öztan, domatesin çok önemli bir doğal antiaging kaynağı olduğunu söyledi ve domatesin yararlarını şöyle anlattı:“Domates, kırmızı rengini veren likopen sayesinde yaslanma karşıtıdır, hücre yenilenmesinin de devamlılığını sağlamaktadır.- Beta karoten içeriği ile vücuda zarar veren serbest radikalleri nötralize edebilen domates hücre hasarını önleyerek, iltihap oluşumunu, damar tıkanıklığı, şeker hastalığı gelişimi ve astımı önleyebilir.- Su içeriği yüksek matrix yapıya sahip domates erkekler için prostat sağlığına faydaları ile ekstra önem taşımaktadır. Özelikle brokoli ile kombinasyonu çok daha başarılı sonuçlar doğurmaktadır.- Yüksek kan basıncını düşürmede oldukça faydalıdır, tabii ki tuz serpmeden yendiği müddetçe.- Yüksek oranda bulunan C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirip nezle ve gribe karşı koruma sağlar.- Hazmı kolay olan domates özellikle nişastalı ve et yemeklerinin de sindirimini rahatlatır, yağ yakıcı etkisini arttırır.- Ödem atıcı özelliği sayesinde özellikle sürekli uçuş yapanların sıklıkla tüketmesi önerilir hatta uçuş esnasında domates suyu içmek bu sebeple faydalıdır.- Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olabilir.- Felç ve katarakt riskini azaltmaya destek olabilir.- Mide, bağırsakları sorunlu olanlar, böbrek ve mesanelerinde iltihap olanlar domates yemekten fayda görebilirler.- Besinsel içeriği düşük kalorisine rağmen zengindir. C, A ve K vitaminlerinden çok zengin, molibden, potasyum, mangan, krom, lif ve B vitamini için iyi bir kaynak olan domates, B6, folat, bakır, niasin, B2 vitamini, magnezyum, demir, pantotenik asit ve E vitamini de içermektedir.“Taze mis gibi haliyle domatesin her türünü limitsizce tüketebilirsiniz” önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit Öztan, domates kullanımını artırmak için yapılacaklar hakkında ise şu tavsiyelerde bulundu:“Yemeklerde domates püresi veya salçası kullanarak kullanımı artırılabilir. Bu sayede domates yemeklerde kullanılacak yağın da azaltılmasında yardımcıdır. Örneğin karnıyarık yaparken patlıcanları kızartmadan tost makinesinde pişirip harcını koyduktan sonra domates sosunda pişirirseniz kalorisi düşük ama çok lezzetli bir yemek yapmış olursunuz.Pek çok yemek ve karışık çorbalarda kullanılan domatesi yaz aylarında soğuk çorbalarda da kullanabilirsiniz. Lezzetli bir Akdeniz yemeği olan gazpacho doğru bir seçimdir. Domates, salatalık, soğan, sarımsak, kırmızı dolmalık biber, zeytinyağı ve elma sirkesi ile enteresan bir lezzet yakalayabilirsiniz.Kahvaltıda söğüş domates salatalık yemekten sıkıldıysanız, ince doğranmış maydanoz, biber, Çengelköy salatalık ve bol domates ile harika bir sabah salatası hazırlayabilirsiniz.Salsa sos benzeri soğanlı domates püresi hazırlayıp yemeklerinizin yanında fark yaratabilirsiniz.Sade haliyle domates suyunu sek içebilirsiniz ya da domates suyu kullanılan sebze kokteylleri hazırlayabilirsiniz.Domates, salatalık, nane, maydanoz ve yeşil soğanları püre edip, yemeklere sos olarak kullanabilir, et yemekleri yanında sos veya garnitür olarak servis edebilirsiniz.”