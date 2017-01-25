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25 Ocak 2017 Çarşamba 17:35

Çayınızı Sıcak İçmeyin!

Çayınızı Sıcak İçmeyin!
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Çayınızı Sıcak İçmeyin!

Times gazetesindeki haberde bilim adamlarının yeni bir uyarısına yer veriliyor: “Çayı fazla sıcak içmeyin.”

Taze demlenmiş çaydan ilk yudumunuzu almak için yanıp tutuşuyor olabilirsiniz. Ancak sadece 5 dakika sabretmek hayatınızı kurtarabilir.

Araştırmacılar içecekleri aşırı sıcak içme alışkanlığının özefagus yani yemek borusu kanseri ile bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Buna göre çayı 70 dereceden sıcak içmek, bu hastalığa yakalanma riskini 8 kat arttırabiliyor. Yemek borusu kanserine Avrupa ve Amerika’da genelde sigara ve alkol tüketimi neden oluyor.

Ancak bir tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, alkol ve sigara tüketiminin çok düşük olduğu İran’ın kuzeyinde de, bu hastalığın çok sık görüldüğünü ortaya koyuyor.

Bu bölgedeki insanların çayı çok sıcak içtikleri saptanmış.


 
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