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Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken 13 mutfak eşyası

Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken 13 mutfak eşyası

16 Haziran 2018 Cumartesi 09:53
Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken 13 mutfak eşyası

Bulaşık makineleri sayısız saat bulaşık yıkamaktan kurtardığı için ev kadınlarının çok sevdiği pratik bir makinedir. Ancak bazı mutfak eşyalarını bulaşık makinesine koymak sağlınız için risk oluşturur, diğerleri bulaşık makinenize zarar verebilir. İşte kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken 13 mutfak eşyası…

Tahta mutfak gereçleri

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Bulaşık makinesinde yıkanan tahta eşyalar sağlınız için risk oluşturur. Isıya maruz kalan tahta eşyalar çatlayıp kırılabilir ve bu çatlaklar bakterilerin üremesi için çok elverişli bir ortamdır. Ayrıca bu sapı tahta olan mutfak gereçleri için de geçerlidir.

Porselen takımlar

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Bulaşık deterjanı narin seramikler için aşındırıcıdır. Deterjandaki kimyasallar porselen takımlarınızdaki altın ve diğer metal kaplamaların zarar görmesine sebep olur. Porselen takımları özel deterjanlarla elde yıkanmalıdır.

Mutfak bıçakları

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Çoğu şef, pahalı mutfak bıçaklarının uzun ömürlü olmasını sağlamak için bulaşık makinesinde yıkamamanızı tavsiye eder. Deterjan ve bulaşık makinesinin dairesel hareketleri mutfak bıçaklarınızın keskin kenarlarını köreltir.

Termoslar

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Bulaşık makinenizin ısısı termoslarınızın içeceğinizin sıcak kalmasını sağlayan bölge için aşındırıcıdır. Termoslarınızın kahvenizi sıcak tutmaya devam etmesini istiyorsanız onları elde yıkayın.

Bakır mutfak gereçleri

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Deterjanın aşındırıcı yapısı bakır mutfak gereçlerinizin kaplamasının parlaklığına zarar verir. Bulaşık makinesinde yıkadığınız bakır eşyalar renk değişimi ve aşınmaya maruz kalarak çabuk eskirler.

Dökme demir tavalar

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Dökme demir tavaları bulaşık makinesinde yıkamak paslanmalarına sebep olur. Dökme demir tavalarınızı yıkamanın en iyi yolu sıcak su ve sabunlu sünger kullanmaktır. Yıkadıktan sonra bir havlu yardımıyla hemen kuruttuğunuza emin olun çünkü demir tavalarını ıslak bırakmakta paslanmaya sebep olur.

Plastikler

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

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Bulaşık makinesinden çıkan ısı plastik maddelerden zararlı toksinlerin dışarı çıkmasını sebep olur. Ayrıca plastiklerin bulaşık makinesinde erime riski çok büyüktür. Sadece üstünde ‘bulaşık makinesinde yıkanabilir' yazan plastikleri bulaşık makinesine koymalısınız. Hatta onlarda ısıdan dolayı zarar görebileceği için sadece makinenin en üst rafında yıkamalısınız.

Yapışmaz tavalar ve tencereler

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Yapışmaz tava ve tencerelerinize yapışmazlık özelliğini veren kaplama bulaşık makinesinde yıkanırsa aşınır. Bu tava ve tencerelerinizin amacını yitirmemesi için onları elde yıkayın.

Etiketli eşyalar

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Kavanozların üzerine yapıştırdığınız etiketler bulaşık makinenizi tıkayabilir. Bu yüzden bulaşık makinesine koymadan bütün etiketleri çıkarın. Etiketleri çıkardıktan sonra arta kalan yapıştırıcıyı da iyice silmeyi unutmayın.

Alüminyum kaplama mutfak gereçleri

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Bulaşık deterjanı alüminyum kaplamalarda siyah lekelere sebep olur. Alüminyum kaplama mutfak gereçlerinizi temizlemek için sirke kullanabilirsiniz.

Seramik mutfak gereçleri

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Seramik mutfak gereçleriniz bulaşık makinesinde çatlayıp çizilecektir. Bu eşyaları elde yıkamakta fayda var.

Kolay kırılabilir eşyalar

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Kolay kırılabilir eşyaların bulaşık makinesinin dairesel hareketleri ve aşındırıcılığı karşısında kırılma riskleri çok yüksektir. Kolay kırılabilir eşyalarınızın ziyan olmaması için onları elde yıkayın.

Kristal bardaklar

Bulaşık Makinesinde Yıkamamanız Gereken 13 Mutfak Eşyası

Kristal bardaklar bulaşık makinesine koyulduğunda ısıdan dolayı çatlayabilir ve parlaklıkları sönebilir. Bu hassas malzemeden yapılmış mutfak gereçlerini elde yıkamaya özen gösterin.

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