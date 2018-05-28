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Bu sorunu yaşayan bol bol çilek yesin!

Sağlıklı dişler için tavsiyelerde bulunan Protez Uzmanı İlker Arslan, "Gece yatmadan önce biraz süt için veya peynir yiyin. İçlerindeki protein dişlerinizi güçlendirir" dedi. Ayrıca Arslan, çileğin kanamayı durdurucu bir etki yaparak yüzeydeki zorlanmaları ortadan kaldıran ve plak oluşumunu engelleyen malik asit içerdiğini sözlerine ekledi

Bu sorunu yaşayan bol bol çilek yesin!

Sağlıklı dişler için tavsiyelerde bulunan Protez Uzmanı İlker Arslan, "Gece yatmadan önce biraz süt için veya peynir yiyin. İçlerindeki protein dişlerinizi güçlendirir" dedi. Ayrıca Arslan, çileğin kanamayı durdurucu bir etki yaparak yüzeydeki zorlanmaları ortadan kaldıran ve plak oluşumunu engelleyen malik asit içerdiğini sözlerine ekledi

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:27
Bu sorunu yaşayan bol bol çilek yesin!

Protez Uzmanı İlker Arslan, "Güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza da olumlu etkisi vardır. İhmal edilen küçük bir çürük, romatizmaya, ülsere, böbrek, kalp-damar hastalıklarına ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabilmektedir" dedi.

İlker Arslan, ''Gece yatmadan önce biraz süt için veya peynir yiyin. İçlerindeki protein dişlerinizi güçlendirir'' diye ifade etti.

SAĞLIKLI DİŞLERE SAHİP OLMAK İÇİN ALTIN KURALLAR

- Sabah ve akşam dişleri fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı ve  gargaralar ile ağız ve diş sağlığı temizliği yapılmalıdır.  Günde 1 defa mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

- Dengeli ve sağlıklı beslenme ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir.

- Beslenmede önemli olan vücut için gerekli her türlü karbonhidrat, mineral, vitamin ,protein  gibi tam besinlerin dengeli bir şekilde alınmasıdır.

- Ağzınız kuruduğunda şekersiz naneli sakız çiğneyin. Bu tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olur.

- Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek dişleri temizler ve güçlendirir.

- Ağız kokusunu önlemek için gargaraya batırılmış yumuşak bir fırça ile dilinizin en arkasını fırçalayabilirsiniz.

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- Gece yatmadan önce biraz süt için veya peynir yiyin. İçlerindeki protein dişlerinizi güçlendirir.

- Yanınızda diş fırçanız yoksa ağzınızı tuzlu su ile çalkalayın.

- Çilek ve karbonat: Çilek, kanamayı durdurucu bir etki yaparak yüzeydeki zorlanmaları ortadan kaldıran ve plak oluşumunu engelleyen malik asit (beyaz, kristal yapılı, katı organik asit) içerir. Karbonattaki sodyum bikarbonat, köpürmeyi sağlayarak diş yüzeylerindeki lekeleri çıkarır.

- Zeytin: Tuzlu suya zeytin koyarak bir müddet bekletin ve daha sonra bu suyla gargara yapın. Diş etleriniz güçlenecek ve diş eti kanamanız varsa ortadan kaldıracaktır.

- Çikolata, şeker, lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ile çalkalanması gerekmektedir.

- Ceviz, fındık, fıstık ve benzeri sert besinler dişlerle kırılmamalıdır.

- Çocuklarda dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir ve Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir.

Ülkemizde maalesef  "diş hekimine" 6 ayda bir gitmek zorunluluğu varken  2 yılda bir diş hekimine gidildiğini belirten Dt. İlker Arslan, "İleride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak gerekmektedir" açıklamasında bulundu. 

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