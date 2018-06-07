Biberin Faydaları

Eğer biber tüketimini sevmiyorsanız, biberin faydaları ve zararlarını vurguladığımız bu makaleyi mutlaka okumalısınız. Biberin sağlığımıza sunduğu faydaları çok detaylı olarak ele alacağız. Eminiz biberin sağlığımıza sunduğu faydaları gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız.

Biber, eski çağlardan itibaren tüketilen bir besindir. Bazı kaynaklar biberin tarihinin 1700 yıldan fazla olduğunu belirtir. Çok eski çağlardan itibaren mutfaklarda yemeklere tat vermek için kullanılan biber, aynı zamanda alternatif tıpta hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Çünkü biber birçok hastalığı tedavi ederken bazı önemli hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Sağlık açısından bilinen yüzlerce faydası olan biber, yüksek değerde vitaminler ve mineraller içermektedir. 70 kcal içeren biber, diyet lifleri, protein açısından zengin sayılır. Harika bir A vitamini içeren biber, bununla birlikte bol miktarda C vitamini içermektedir. Ayrıca tiamin, riboflavin, pridoksin açısından da zengindir. Sodyum ve potasyum açısından gayet zengin olan biber, ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum başta olmak üzere birçok mineral içermektedir.

Biberin Sağlığa Faydaları

Biberin birçok çeşidi vardır: Kırmızı biber, karabiber, çarliston biber, yeşil biber vb. Bütün biber çeşitlerinin renkleri, yapıları ve tatları çok farklı olduğu gibi sağlık açısından faydaları aynı şekilde farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel hatları ile biber, çeşitlerinin sindirim sistemi sorunlarını giderdiğini, hafif baş ağrılarına iyi geldiğini, öksürüğe karşı etkili olduğunu ve kilo vermeyi kolaylaştırdığını söylemek mümkündür.

Hatta bazı kaynakların, özellikle beyaz biberin, kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu ve kansere yakalanma riskini azalttığını belirtmektedirler. Fakat biberin hastalıkların tedavisinde kullanılması ve sağlık açısından maksimum verim alınması için tüketimi ile birlikte dozuna dikkat edilmelidir.

Şimdi, biberin sağlığa faydalarını hep birlikte inceleyelim.

Ağrıları Giderir: Isı arttırıcı kapsaisin maddesi içeren biber, spazm veya burkulma gibi sorunlardan kaynaklanan ağrıların giderilmesine yardımcı olur. Ağrı olan bölgeye birkaç damla biber yağı uygulamanız ağrının kısa sürede geçmesine yardımcı olabilir.

Hafızaya İyi Gelir: Neredeyse bütün biber çeşitleri, ‘karnosik asit’ içermektedir. Biberin içerdiği bu asit, hafıza sağlığı yanında beynin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur. Bu konuyla alakalı yapılan birçok laboratuvar araştırması, biberin beyin sağlığını koruduğunu, hafızayı güçlendirdiğini, yaşlılık sonucu ortaya çıkan unutkanlık ve parkinson hastalığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığını, hatta ruh sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Bu özelliğinden dolayı, çocukların hafıza fonksiyonlarına katkıda bulunması için ufak yaşlardan itibaren biber tüketme alışkanlığını edinmelerini sağlamakta fayda vardır.

Beyaz biberin kanser hastalıklarına iyi geldiğini belirten Nottingham Üniversitesi ve Amerikan Kanser Araştırma Derneği, yürütülen çalışmalarda beyaz biberin içerdiği kapsaisin kanserli hücrelerin bazılarını öldürebildiğini açıklamıştır. Biberin prostat kanseri tedavisi için faydalı olduğu tespit edilmiştir ancak bu konuda daha fazla araştırma hâlen yapılıyor.

Migrene Faydalı: Migren ağrılarının tedavisi için ufak bir tencereye bir miktar kurutulmuş biber koyun ve kaynatın. Kaynama esnasında kafanızı havlu ile örterek buharı solumaya çalışın. 15 dakika bu uygulamaya devam edin fakat buhara çok yaklaşarak yüzünüzü yakmamaya dikkat edin.

Bağışıklık Sistemine Faydaları: Bağışıklık sistemini destekleyerek bünyenin hastalıklarla mukavemetini arttırır. Biberin etkili bir antioksidan olmasından dolayı, kış aylarında yaygın olan üşütme sonucu meydana gelen nezle, grip gibi salgın hastalıklarına karşı tedavi amaçlı olarak kullanılır.

Öksürük Tedavisi: Şiddetli öksürüğe karşı bala bir miktar biber tozu katarak tüketmek iyi gelir. Biber ve bal doğal antibiyotik özelliğe sahiptir. Bununla birlikte bünyede ısı üretirler. Böylece biber kolay bir şekilde öksürük ve soğuk algınlığı hastalıklarının tedavi edilmesini sağlar.

Sindirim Sistemine Faydalı: Genel anlamda sindirim sistemi için çok faydalı olan biber, ayrıca kabızlık, gaz, mide bulantısı gibi sindirim sistemi hastalıklarının giderilmesinde yardımı olabilir. Ufak sindirim sistemi sorunları için biber çayı tüketmek faydalı olabilir. Biber çayı aynı zamanda genel sağlık için önemlidir.

Solunum Yolu Hastalıkları: Biberin genel ağrılara ve grip gibi salgın hastalıklara karşı etkili bir tedavi aracı olduğunu söylemiştik. Astım, bronşit, sinüzit gibi alt ve üst solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisi için yukarıda anlattığımız şekilde, biberi kaynatarak buharını soluyabilirsiniz.

Kalp Sağlığını Korur: Vücutta çok fazla gereksiz sıvının bulunması, kalp sağlığını tehdit eder hatta fazla sıvının olması, akciğere aşırı basınç yapar ve nefes almayı zorlaştırır. Bu yüzden vücutta aşırı sıvı toplanmaması için biber, özellikle beyaz biber tüketimi önemlidir.

Biberin Diğer Faydaları

Biber, yüksek kan basıncı sorunlarına karşı faydalıdır.

Biber özellikle çocuklarda diş ağrılarını kısa sürede kesebilir.

Ağız ve nefes kokusuna karşı 10 dakika kaynatarak gargara yapılması çözüm olabilir.

Biber kilo vermeye yardımcı olur.

Cilt sağlığına faydalı olan biber, gözenekleri açar, cildi temizler.

Etkili antioksidanlar arasında yer alan biber, genel sağlık için faydalıdır.

Kan şekerinin kontrol edilmesine yardımcı olabilir.

Mineral kaynağı olarak biber, enerji sağlar.

Biber göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Cildin hızlı yaşlanmasına engel olur, cilt hücrelerini besler.

Biberin katarakt hastalığına iyi geldiği düşünülmektedir.

Biber saç sağlığı için faydalıdır, dökülmeye engel olabilir.

Acı Biberin Faydaları

Acı biberin sağlık açısından birçok faydası vardır. Acı biberin içerdiği kapsaisin olarak adlandırılan madde, çok geniş yelpazede genel sağlığa faydalıdır. Acı biberin faydaları şöyle sıralanabilir:

Acı biber kalp sağlığına faydalıdır. Damarlarda plakların oluşmasına engel olabilir. Böylece kan akışının sağlıklı devam etmesini sağlar ve kalbin yorulmasına engel olur.

Yazının içerisinde bahsettiğimiz gibi, biberin ısıyı arttırıcı özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde, biber kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

Acı biber, başta cilt kanseri olmak üzere diğer kanser çeşitlerine karşı korucuyu rol üstlenir. Kanser hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Acı biber, bütün vücutta kan dolaşımının artmasını sağlar. Hipertansiyona faydalıdır.

Acı biberin sindirim sistemine çok faydası vardır. Sindirim sistemi organlarının neredeyse tümünün sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olur.

Bazı kaynaklar acı biberin lösemi ve akciğer kanserine karşı koruyucu maddeler içerdiğini belirtmektedir.

Solunum yollarına faydalı olan acı biber, astım, bronşit ataklarının şiddetini düşürebilir.



Kırmızı Biberin Faydaları

Kırmızı biber, içerdiği vitamin ve mineraller yardımıyla genel vücut sağlığına faydalıdır. Kırmızı biberin içeriği C vitamini, diğer besin kaynaklarından çok daha fazladır. Hatta limonun içerdiği C vitamininin 5-6 katı daha fazladır. Bu yüzden çok etkili bir antioksidan olarak ön plana çıkar. Kırmızı biberin faydaları diğer biber türlerinin sağlığa olan faydalarıyla benzerdir. Kırmızı biberin faydalarını kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

Diğer biber türlerinde olduğu gibi kırmızı biber genel sağlık ve sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır. Prostat ve rahim kanserine yakalanma riskini azaltan kırmızı biber, aynı zamanda bağırsakların temizlenmesini de sağlayabilir.

Bol miktarda C vitamini içeren kırmızı biber, bu özelliğinden dolayı çok etkili bir antioksidandır. Etkili bir antioksidan olarak kırmızı biber, cilt sağlığından kalp sağlığına kadar çok geniş bir alanda fayda sağlar.

Kırmızı biber, kilo vermeyi kolaylaştırır. Az miktarlarda sabahları süte karıştırılarak aç karınla içilmesi ayrıca yağların eritilmesini sağlayabilir.

Yüksek düzeyde A vitamini içeren kırmızı biber, göz sağlığı için çok faydalıdır.

Hafıza ve beyin sağlığına faydalı olan B vitamini içeren kırmızı biber, düzenli tüketilmesi durumunda beyin, hafıza ve hatta ruh sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kırmızı biberin bol miktarda potasyum ve C vitamini içermesi aynı zamanda metabolizma ve bağışıklık sistemine faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmayı hızlandırarak hastalıklara karşı mücadeleyi arttırır.

Kırmızı biberin bol miktarda E vitamini içermesi kan hücreleri için faydalıdır. Bu özelliği sayesinde kan hücrelerinin başta kanser hücreleri olmak üzere, diğer virüs ve mikroplara karşı direncini arttırır.

Biberin Zararları

Beyaz biber normal dozlarda alındığında sağlık açısından zararı olmaz. Karabiber ve acı biber yakma hissi verebilir. Karabiber ve acı biber büyük miktarlarda alındığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Acı biber ve karabiberin yanlışlıkla akciğere gitmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, özellikle çocuklarda…

Birçok sağlık uzmanı, kara biber ve acı biberin doğrudan cilde uygulanmasının bir sakıncası olmadığını savunurken, bazı uzmanlar farklı cilt yapılarında alerjiye neden olduğunu söylemektedir. Çocuklar için direkt cilde uygulanıp uygulanamayacağı noktasında bir bilgi yok. Gözlerle temas ettiğinde yanma ve kızarıklıklara neden olabilir.

Gebelik döneminde aşırıya gitmeden biber kullanımı güvenilir görünüyor ama aşırı miktarda karabiber tüketimi düşük yapmayı tetikleyebilir. Gebelik esnasında topikal olarak uygulanmasının güvenilir olup olmadığı konusunda bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden gebelik esnasında biberin cilde uygulanmasından kaçınmanızı öneririz.

Emzirme döneminde biberin aşırıya gidilmeden tüketilmesinde bir sakıncası yoktur. Emzirme döneminde kara biber ve acı biber tüketimi ile ilgili bilimsel bir araştırma sonucu bulunmamaktadır. Bu yüzden en doğrusu az dozlarda tüketmektir.

Tavsiyeler

Biberin birçok faydasını ele aldığımız yazımızda, biberin faydalarından maksimum yararlanmak için taze olarak tüketilmesini öneririz. Biber, doğru ve aşırıya gidilmediği sürece güvenle tüketilebilir