Bebeğinizin cinsiyeti nasıl belirlenir?

Günümüze gelene kadar bu konuda; asılsız, hiçbir bilimselliği olmayan ve sonuca ulaşılamayan pek çok şey söylenmiş ve denenmiştir. Özel beslenme şekillerinin uygulanması, cinsel ilişkilerde belli günlere dikkat edilmesi ve buna benzer daha birçok şey. Oysa modern tıp ile birlikte bu konu, hayal olmaktan çıkıp garantili bir yöntem şekline dönüşmüştür. Kıbrıs Magusa Tüp Bebek Merkezi, garantili olarak Cinsiyet tayini yapmaktadır. Bilindiği üzere vücudumuzda 46 kromozom bulunmaktadır. Bunun 23 çifti anneden, diğer 23 çifti de babadan gelmektedir. Bu Kromozomlardan anneden gelen XX ve babadan gelen XY Cinsiyeti Belirlemektedir. Dolayısıyla, bebeğin cinsiyetini, sadece babadan gelen kromozomlar belirlemektedir. Tüp bebek merkezinde, istenilen kromozomu taşıyan embriyo (XX veya XY ) belirlenerek, Cinsiyet tayini yapılabilir.

Ayrıca yine bu cinsiyet belirleme yapılmadan önce erkek ve kadın hastalardan bir takım kan tahlilleri de istenmektedir. Eskiden cinsiyet olarak daha çok erkek çocuk istenirken, günümüzde cinsiyet belirleme tercihinde, kız çocuk daha artış göstermektedir. Bazı yöntemler, cinsiyet belirleme için kullanılabilir ama garantisi yoktur. Tüp Bebek Merkezlerinde ise, sadece tüp bebek yöntemi ile oluşturulan embriyolardan alınan biyopsi ile garantili olarak cinsiyet belirleme yapılabilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak pgt yöntemi uygulanır. Bu yöntem de, tüp bebek yöntemi ile oluşan embriyodan biopsi alınıp, genetik olarak incelenir. Pgt yöntemi , sadece tüp bebek yönteminde uygulanır. Embriyo'dan alınan örnekler, pgt yöntemi ile bir takım genetik olarak incelenir ve ondan sonra annenin vücuduna transfer edilir. Sonuç olarak sizler; bebeğinizin belirli bir cinsiyet de olmasını istiyorsanız, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezleri irtibata geçebilirsiniz.