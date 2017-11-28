Adaçayının faydaları orta çağdan günümüze kadar gelmiştir. Ülkemizde yaygın olarak Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştirilmektedir. Yumuşak içimli olan bu bitkinin yaprakları kurutularak çayı yapılır. Adaçayının faydaları nelerdir, adaçayı nasıl demlenir, adaçayı zayıflatır mı sorularının cevaplarını sizler için araştırıp derledik.Adaçayının faydaları geçmişten günümüze artarak keşfedilmeye başlamıştır. İçerisinde birçok element barındıran adaçayı orta çağ döneminde''her derde deva'' olarak adlandırılıyordu. Hatta orta çağ döneminde yaşayan insanlar bahçelerinde bile adaçayı yetiştiriyorlardı. O dönemde bahçesinde adaçayı yetiştirmesine rağmen ölen birisi varsa ona ''-bahçesinde adaçayı yetişiyordu nasıl olur da ölür'' gibi söylemler bile yer almaktaydı.Bizde geçmişten günümüze kadar faydalarının giderek arttığı adaçayı nasıl demlenir, adaçayının zararları nelerdir, adaçayının faydaları nelerdir gibi soruların cevaplarını sizler için açıklayacağız.Adaçayının beyne faydalı olduğu bilinmektedir. Hafızayı güçlendirici etkisinin yanında Alzheimer hastalığına da iyi geldiği söylenir.Rahimde meydana gelen rahatsızlıkları giderici etkisi bulunur. Rahimde meydana gelen iltihaplanmaları giderir, çocuk sahibi olmak isteyenlere günde 1 bardak içmeleri önerilir.Menopoz döneminde kadınlarda meydana gelen sıcak basması ve çeşitli şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur.Yorgunluk ve halsizlik sorununa iyi gelir. Zinde ve dinç kalmanıza yardımcı olur. Ancak tansiyonu düşürme etkisi bulunmasından dolayı ölçülü miktarda tüketilmesi gerekmektedir.Adaçayının en önemli faydalarından biriside solum yollarında meydana gelen balgamı, mideden kaynaklanan balgam salımını ve kanda meydana gelen mikropları temizlediği bilinmektedir.Adaçayının sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Sinirli ve gergin hissettiğiniz zamanlarda bir bardak adaçayı rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlayacaktır.Böbrekte ve mesanede meydana gelen taşların düşmesine yardımcı olur. Böbrek ve mesane taşları için 80 gr adaçayını bir litre suyun içerisinde kaynatıp içebilirsiniz.Aşırı terleme şikâyetinden muzdaripseniz günde 1 miktar adaçayı içerek terleme sorunuzun azalmasını sağlayabilirsiniz.Saçlarınızı adaçayı ile durulayarak saç diplerinize masaj yapabilirsiniz. Bu durum hem saç tellerinizin kalınlaşmasına hem de saçlarınızın dökülmesine engel olacaktır.Herhangi bir ilaca alerjiniz varsa boğazınızda meydana gelen ağrıyı ve iltihaplanmayı adaçayı gargarası yaparak tedavi edebilirsiniz. Bunun için yapraklarını kaynattığınız adaçayını ılık bir şekilde ağzınızda bademciklerinize değecek şekilde gargara yapmanız yeterli olacaktır.Diş etlerinizde çekilme ve kanama şikâyetiyle karşı karşıyaysanız yine bu sorunu adaçayı ile doğal yoldan tedavi edebilirsiniz. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra adaçayı ile gargara yapmanız yeterli olacaktır.Adaçayını içmek için kullanıyorsanız demlerken bir takım hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Adaçayı genellikle insanlar tarafından yanlış ve sağlıksız şekilde demlenebiliyor. Bu şekilde demlenen adaçayı sağlık açısından tehdit oluşturabiliyor. Bu nedenle adaçayı nasıl demlenir sorusunun cevabını bilmek gerekiyor.1 buçuk bardak su1 çorba kaşığı adaçayıİlk olarak suyu bir cezvenin içerisinde kaynatın. Daha sonra kaynamış suyu ocaktan alın ve içerisine adaçayı yapraklarını boşaltın. Bardağın ağız kısmını kapatarak, bu şekilde 5 dk demlenmeye bırakın.5 dk'dan fazla demlenirse çayın tadı acı olacaktır. Bu nedenden dolayı demlene süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.Sağlığımız açısından geniş bir yelpazesi olan adaçayı hakkında merak edilen bir diğer soru da adaçayı zayıflatır mı sorusudur. Adaçayı tok tutucu ve yağ yakıcı etkisi bulundurmasından dolayı zayıflatıcı etkisi de bulunmaktadır. Diyetlerinize adaçayı ekleyerek tok kalabilir, sindiriim sisteminizi hızlandırabilirsiniz.Sindirim sistemini hızlandırıcı ve yağ yakıcı etkisi bulunmasından dolayı adaçayı ile zayıflamak mümkün olacaktır.Adaçayı ile zayıflamak için çayın içerisinde birkaç tane sinameki yaprağı ilave edip içebilirsiniz. Yemeklerden sonra içeceğiniz adaçayı sindirim sisteminizi hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.Ancak her bitki çayında olduğu gibi adaçayında da ölçüyü kaçırmamak gerekir aksi taktirde sağlığınız için yararlı olan bu bitki zararlı bir hale dönüşebilir. Adaçayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak tüketiminin ölçüsünün fazla olması sağlık açısından ciddi anlamda tehdit oluşturabilir.- Adaçayını çok düşük tansiyona sahip olanlar sık sık tüketmemelidir.- Sürekli ilaç kullananlara adaçayı kullanmaları tavsiye edilmez.- Şeker hastalarına adaçayı tüketimi tavsiye edilmiyor.