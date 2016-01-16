Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve beklentileri karşılamayan verilerle büyük değer kaybetti.

New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve beklentileri karşılamayan verilerle büyük değer kaybetti.

16 Ocak 2016 Cumartesi 10:54
New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı
banner238

ABD PİYASALARI, YILIN İKİNCİ HAFTASINI DA DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

NASDAQ'IN YILBAŞINDAN BU YANA KAYBI, YÜZDE 10,36'YA YÜKSELDİ

DOW JONES VE S&P 500 ENDEKSLERİ DE İKİ HAFTA İÇİNDE YÜZDE 8'İN ÜSTÜNDE DEĞER KAYBETTİ

 New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve beklentileri karşılamayan verilerle büyük değer kaybetti.

Kaybı gün içinde 540 puana kadar çıkan Dow Jones Sanayi Endeksi, kayıplarının bir kısmını geri almasına karşın, 391,79 puan (yüzde 2,39) azalışla 15.987,26 puandan kapandı.

Benzer şekilde, Standard & Poor's (S&P 500) 500 Endeksi, öğleden sonra gelen alımlarla biraz toparlansa da önceki kapanışa kıyasla 41,57 puan (yüzde 2,16) değer kaybederek 1.880,27 puana geriledi.

Güne yüzde 3,28 düşüşle başlayan Nasdaq Teknoloji Endeksi ise kapanışı, 126,58 puan (yüzde 2,74) azalışla 4.488,42 puandan yaptı.

Endeksler, bu sonuçlarla 2016'nın ikinci haftasını da düşüşle tamamlarken Nasdaq'ın kaybı, yılbaşından bu yana yüzde 10,36'ya yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri de iki hafta içinde yüzde 8'in üstünde geriledi.

PETROL FİYATINDAKİ DÜŞÜŞ VE KÖTÜ VERİLER ETKİLİ OLDU

Dün son bir ayın en iyi performansını kaydeden endekslerdeki yoğun satış dalgasına, Brent tipi ham petrolün yüzde 5,4, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün ise yüzde 4,8 civarında değer kaybetmesi önemli rol oynadı. Ham petrolün fiyatı, böylece varil başına 30 doların altına inerek son 12 yılın en düşük seviyesine gerilerken zor günler geçiren enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 10'u aşan değer kayıpları yaşadı.

Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalması, ülke ekonomisinin geleceğine yönelik endişeleri tetikleyerek borsadaki kayıpların artmasına neden oldu.

Verilere göre, perakende satışlar, Aralık 2015'te yüzde 0,1 artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azalırken, sanayi üretimi yüzde 0,4 gerileyerek düşüşünü 5'inci aya taşıdı. Aynı döneme ilişkin Üretici Fiyat Endeksi ise beklentiler paralelinde yüzde 0,2 azaldı.

Öte yandan, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) ocakta 93,3'e çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ancak günün tek olumlu verisi, endekslerdeki düşüşü durdurmaya yetmedi.

Analistler, küresel borsaların Çin'den başlayıp tüm dünyaya yayılan satış dalgasının yanı sıra petrol fiyatlarındaki düşüşlerle "ayı piyasası"na doğru yol aldığı yorumunda bulunuyor.

"Ayı piyasası" terimi, yatırımcıların gelecek hakkında karamsar olduğu ve hisse senetlerindeki düşüşlerin devam etmesini beklediği dönemleri tanımlamak için kullanılıyor.


Anahtar Kelimeler:
New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kurları

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim