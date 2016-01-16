New York Borsası Sert Düşüşle Kapandı

ABD PİYASALARI, YILIN İKİNCİ HAFTASINI DA DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

NASDAQ'IN YILBAŞINDAN BU YANA KAYBI, YÜZDE 10,36'YA YÜKSELDİ

DOW JONES VE S&P 500 ENDEKSLERİ DE İKİ HAFTA İÇİNDE YÜZDE 8'İN ÜSTÜNDE DEĞER KAYBETTİ

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve beklentileri karşılamayan verilerle büyük değer kaybetti.

Kaybı gün içinde 540 puana kadar çıkan Dow Jones Sanayi Endeksi, kayıplarının bir kısmını geri almasına karşın, 391,79 puan (yüzde 2,39) azalışla 15.987,26 puandan kapandı.

Benzer şekilde, Standard & Poor's (S&P 500) 500 Endeksi, öğleden sonra gelen alımlarla biraz toparlansa da önceki kapanışa kıyasla 41,57 puan (yüzde 2,16) değer kaybederek 1.880,27 puana geriledi.

Güne yüzde 3,28 düşüşle başlayan Nasdaq Teknoloji Endeksi ise kapanışı, 126,58 puan (yüzde 2,74) azalışla 4.488,42 puandan yaptı.

Endeksler, bu sonuçlarla 2016'nın ikinci haftasını da düşüşle tamamlarken Nasdaq'ın kaybı, yılbaşından bu yana yüzde 10,36'ya yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri de iki hafta içinde yüzde 8'in üstünde geriledi.

PETROL FİYATINDAKİ DÜŞÜŞ VE KÖTÜ VERİLER ETKİLİ OLDU

Dün son bir ayın en iyi performansını kaydeden endekslerdeki yoğun satış dalgasına, Brent tipi ham petrolün yüzde 5,4, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün ise yüzde 4,8 civarında değer kaybetmesi önemli rol oynadı. Ham petrolün fiyatı, böylece varil başına 30 doların altına inerek son 12 yılın en düşük seviyesine gerilerken zor günler geçiren enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 10'u aşan değer kayıpları yaşadı.

Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalması, ülke ekonomisinin geleceğine yönelik endişeleri tetikleyerek borsadaki kayıpların artmasına neden oldu.

Verilere göre, perakende satışlar, Aralık 2015'te yüzde 0,1 artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azalırken, sanayi üretimi yüzde 0,4 gerileyerek düşüşünü 5'inci aya taşıdı. Aynı döneme ilişkin Üretici Fiyat Endeksi ise beklentiler paralelinde yüzde 0,2 azaldı.

Öte yandan, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) ocakta 93,3'e çıkarak son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ancak günün tek olumlu verisi, endekslerdeki düşüşü durdurmaya yetmedi.

Analistler, küresel borsaların Çin'den başlayıp tüm dünyaya yayılan satış dalgasının yanı sıra petrol fiyatlarındaki düşüşlerle "ayı piyasası"na doğru yol aldığı yorumunda bulunuyor.

"Ayı piyasası" terimi, yatırımcıların gelecek hakkında karamsar olduğu ve hisse senetlerindeki düşüşlerin devam etmesini beklediği dönemleri tanımlamak için kullanılıyor.



