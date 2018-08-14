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İşte Dolar ve Euro'da son durum!
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İşte Dolar ve Euro'da son durum!

Dolar kuru, dün BDDK'dan swap hamlesi ve Merkez Bankası'nın piyasalara likidite sağlayarak aldığı önemlerin ardından gece sığ piyasalarda yediği ataklardan kurtularak sakin bir seyir izledi. Dolar kuru 6.50 TL seviyesinin altında işlem görüyor. Euro ise 7.46 seviyesinde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 2,16 artışla 94.689,43 puandan başladı.

İşte Dolar ve Euro'da son durum!

Dolar kuru, dün BDDK'dan swap hamlesi ve Merkez Bankası'nın piyasalara likidite sağlayarak aldığı önemlerin ardından gece sığ piyasalarda yediği ataklardan kurtularak sakin bir seyir izledi. Dolar kuru 6.50 TL seviyesinin altında işlem görüyor. Euro ise 7.46 seviyesinde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 2,16 artışla 94.689,43 puandan başladı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:32
İşte Dolar ve Euro'da son durum!

Dün 7,2169'a kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,14 artışla 6,8714'ten tamamladı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün attığı adımların ardından başlayan düşüş eğilimini bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 6,6920 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,5 azalışla 7,6760'tan, sterlin/TL de yüzde 2,2 gerileyerek 8,6010'dan işlem görüyor. 

Dolar kuru şu dakikalarda 6.50 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 7.46 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dünden beri fiyatlamalardan normalleşme sinyallerinin geldiğini ifade etti. Bugün yurt içinde tarım Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi başta olmak üzere hareketlenen veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi. 

BORSA, GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.004,88 puan ve yüzde 2,16 yükselişle 94.689,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 2,55 ile inşaat oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 88.432,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kaybıyla 92.684,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölge'sinde sanayi üretimi ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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