Geri Sayım Başladı! Gözler 21:00'da Açıklanacak Kararda...

Geri sayım başladı! 2 kelimelik stres!





Dün rekor kıran dolar bugün TCMB'nin hamlesiyle 2.34'ün altına gevşerken, şimdi de gözler saat 21:00'de Fed'den gelecek karara çevrildi. Şayet 'considerable time' ifadesi değişir ise dolarda yükseliş bekleniyor.



DOLAR DÜŞER Mİ ?



Piyasaların gözü bugün gerçekleşecek Fed Açık Piyasa Komitesi toplantısına çevrildi. Şayet Fed'in faiz artırımı ile ilgili daha önceki açıklamalarında yer alan 'kayda değer süre' (considerable time) ifadesi değişir ise dolarda yükseliş bekleniyor.





Fed, faiz politikasına ilişkin kararlarını TSİ 21:00'de açıkladıktan sonra, Fed Başkanı Janet Yellen TSİ 21:30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.





Piyasalar, Fed'in faizleri kayda değer süre sıfıra yakın tutma sözünü değiştirip değiştirmeyeceğine ve faiz artırımlara yönelik vereceği sinyallere bakacak.





Dün küresel gelişmeler ve iç siyasi gerginliklerle 2.41'i aşarak, yeni rekor düzeye yükselen dolar, yeni güne 2.37 liranın üzerinde başladı. Dolar Merkez Bankası'nın hamlesiyle 2.34'ün altına gevşedi.

Son Güncelleme: 17.12.2014 19:24