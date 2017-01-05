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05 Ocak 2017 Perşembe 15:26

Dolarda Yeni Rekor

Dolarda Yeni Rekor
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Dolar/TL kurunda yeni bir rekor daha kırıldı. Son zamanlarda Amerikan Doları'na karşı değer kaybeden Türk Lirası yine bir rekor kırdı ve Dolar/TL kuru 3,64'ün üzerini gördü.

Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) Çarşamba akşamı yayınlanan toplantı tutanaklarında FED üyelerinin faiz artışında kararsız olduğunun görülmesi, Amerikan Doları'nın değer kazanmasını sağlamıştı.

Dolar/TL kuru ise bugün 3,64'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Salı günü enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM'nin olağanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatılmasını görüşeceğini söylemesi sonrası Dolar/TL kurundaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarak 3,60 ile rekor kırmıştı.


 
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