Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 18:42

Dolarda Rüzgar Tersine mi Döndü?

Dolarda Rüzgar Tersine mi Döndü?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Dolar kâr satışlarıyla geriledi!
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, "Fed'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi gerektiği"ne ilişkin açıklamasının ardından tırmanarak 3.59 lirayı aşan dolar, kar satışlarıyla geriledi, iki gün gerileyen Borsa Endeksi yükseldi.

Yellen’ın konuşmasıyla yönünü yeniden çevirerek 3.5959 liraya kadar yükselen dolar, artan küresel risk iştanhına bağlı olarak gelen kâr satışlarıyla 3.56 – 3.57 aralığına döndü.

Güçlenen dolar karşısında 1.17 düzeyine çekilen euro da parite etkisiyle tarihinde ilk kez 4.22 lirayı da aşarak 4.2239 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine çıktıktan sonra, dolardaki gevşemeye bağlı olarak 4.20 lira düzeyine çekildi.

Doların güçlenmesiyle dünkü işlemleri yüzde 2.61 düşüşle 101 bin 218 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi, yeni güne de yüzde 0.07 düşüşle 101 bin 150 puandan başladı. İlk işlemlerde “eksi”de hareket eden Endeks, dolardaki gevşemeye bağlı olarak hızlı toparlandı ve günü 102 bin 651 puan ile dünkü kapanışın yüzde 1.42 üzerinde tamamladı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları Döviz Kurları
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Döviz Kurları

Haberi Oku