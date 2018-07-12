Dolar tarihi zirveden döndü!

Dolarda gece yarısı yaşanan ve yurtdışı kaynaklı yaşanan artış kuru yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar Asya piyasalarında gece yarısı 4.9743 ile rekor kırarken, sabahki işlemlerde ise önce 4.88 TL, ardından da 4.85 ve 4.82 TL seviyesine çekildi. Analistler gece yarısı Asya kaynaklı yaşanan düşüşte Japon bireysel yatırımcıların 'zarar-kes' satışlarının etkili olmuş olabileceğini ifade ediyor

Dolarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dün öğleden sonra ABD-Çin arasında artan gerilimin etkisiyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik atakla yönünü aşağı çeviren Türk Lirası, bir darbe de Asya piyasalarından yedi.

Gece yarısı sığ piyasalarda yaşanan satış eğilimi doların TL karşısında 4.9743 TL seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Analistler düşüşle ilgili net bir şey söyleyemezken, Japon küçük yatırımcılardan 'zarar-kes' satışları gelmiş olabileceğini ifade ettiler.



Bloomberg'e konuşan Ueda Harlow'un döviz analistlerinden Naoto Ono, "Türk Lirası'na dün güçlü satışlar geldi ve bu satış trendi Asya seansına taşındı. Bir olasılık, Japon küçük yaırımcıların Türk Lirası'nın dolar karşısındaki düşüşünün ardından zararlarını kesmek için satışa geçmeleri olabilir" dedi.

Bugüne bakıldığında dolarda satışlar etkili oluyor. Sabah 4.902ın altına gerileyen dolar, daha sonra kademeli olarak 4.88 TL, 4.85 TL ve 4.82 TL'ye kadar geriledi.

Dolar saat 09.20 itibariyle 4.8280 TL, euro da 5.6460 TL'de bulunuyor.

Dolar dün serbest piyasada 4.7770 TL seviyesinden günü tamamlamıştı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan'ın dolarda yaşanan hareketle ilgili değerlendirmesi şöyle:

"ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişesinin artması küresel riskleri de aynı şekilde artırdı ve riskli varlıklardan güvenli varlıklara çıkışın artması gelişen ülke piyasalarında da sert satışlar yaşanmasına neden oldu. Dolar da beklenenden yüksek gelen Mayıs cari açık verisi sonrası yükselişini hızlandırdı. Kur akşam saatlerinde tekrar yükseldi ve Asya seansında rekorunu kırdı. Asya işlemlerinde Japon bireysel yatırımcıların aldığı pozisyonların ilave hareketi yarattığı görülüyor.



Kur, 4,7450 – 4,7750 bölgesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu düşünce yapısı ile birlikte 4,9253 ve 4,9761 zirvelerine doğru çıkışlar izlenebilir. Alternatif olarak USDTRY kuru her ne kadar yeni tarihi zirve seviyesini gündeme taşısa da olası müdahalelerle / açıklamalarla birlikte tekrar 4,7450 – 4,7750 bölgesi altında kalıcı hareketler oluşturabilirse, kura yönelik geri çekilmeler daha istekli bir boyuta ulaşabilir."

"BUNUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün dövizdeki yükselişle ilgili yaptıüı açıklamada, "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır” ifadesini kullandı.