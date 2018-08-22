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Dolar, Euro, Sterlin ve ne kadar oldu?

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne düşüşle başladıktan sonra 6,04'ün üzerinde işlem görüyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve ne kadar oldu?

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne düşüşle başladıktan sonra 6,04'ün üzerinde işlem görüyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 23:02
Dolar, Euro, Sterlin ve ne kadar oldu?

Dün 6,0105’ye kadar gerileyen ve gün içinde 6,1588’i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 6,0702’den tamamladı. Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne düşüşle başladı. Dolar/TL saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6,0450’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9980’den, sterlin/TL de yüzde 0,5 düşüşle 7,8036’dan alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,03 artışla 95,28 ve euro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,1569 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yurt dışında veri akışının sakin olduğu günde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakların takip edileceğini belirtti.

Dolar/TL’de 6,00 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bu seviyenin altının görülmesi durumunda 5,20-5,50 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

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