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Dolar 6 TL’nin altını gördü! Euro ve dolar kurunda iyimser hava…

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından oluşan iyimser havaya AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsünün de eklenmesiyle dolar/TL tarihi zirvesinden uzaklaşarak bankalara getirilen yeni takas sınırın da etkisiyle altında 6'nın altına indi. Dolar/TL en düşük 5.98'i gördü. İşte döviz kurlarında son durum...

Dolar 6 TL’nin altını gördü! Euro ve dolar kurunda iyimser hava…

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından oluşan iyimser havaya AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsünün de eklenmesiyle dolar/TL tarihi zirvesinden uzaklaşarak bankalara getirilen yeni takas sınırın da etkisiyle altında 6'nın altına indi. Dolar/TL en düşük 5.98'i gördü. İşte döviz kurlarında son durum...

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:41
Dolar 6 TL’nin altını gördü! Euro ve dolar kurunda iyimser hava…

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD ile gergin ilişkiler devam ederken AB ile ilişkileri toparlayabileceğini gösteren bir gelişme yaşandı. İki Yunan askerinin tahliye edilmesi yurtdışı fon akımlarına bağlı bir ekonomiye sahip olmamız nedeniyle pozitif. Ancak ABD’ye karşı adımlarımızın devam etmesi ise TL negatif bir sürecin yeniden kuvvetlenebileceği bir sürece girebileceğimiz endişelerini de gösteriyor” dedi.

Beyaz Saray yetkilisi Türkiye’de ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde, ABD’nin Türkiye’ye daha fazla ekonomik baskı uygulayabileceği uyarısında bulundu.

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER YÜZDE 100 ARTIRILDI

ABD menşeli, aralarında bazı alkollü içkiler, kozmetik ürünleri ve motorlu taşıtların da bulunduğu ürünlerin ithalatın uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırıldı.

Bankacılar TCMB ve BDDK başta olmak üzere atılan adımların endişeleri azalttığını belirtirken ABD ile gerilen ilişkilerde siyasi söylemler takip edilmeye devam ediliyor.

Edirne’de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilirken, Yunanistan kararı memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise “Türkiye’nin Avrupa komşularından korkacak hiçbir şeyi yok. Demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye görmek istiyoruz” dedi.

Avrupa ile ilişkilerin tutuklu iki askerin serbest bırakılması ardından daha iyimser bir seyre yöneleceğine ilişkin beklenti oluşturduğunu belirten bankacılar bunun da TL’de pozitif yansıdığını söylediler.

BAKAN ALBAYRAK YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Öte yandan piyasalarda bir diğer iyimserlik yaratan husus ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferansla yatırımcı toplantısı düzenleyecek olması oldu.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Albayrak Perşembe günü TSİ 16.00’da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Albayrak’ın Pazartesi itibarıyla adımların atılacağını söylemesinin ardından BDDK bankaların yurtdışıyla yaptıkları TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal öz sermayesinin yüzde 50’siyle sınırladığını gece yarısı duyurdu.

Ardından TCMB finansal istikrarın desteklenmesi ve etkin işleyişin sürmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirler açıkladı.

TCMB ayrıca zorunlu karşılık değişiklikleri de yaparken, yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite sağlanmış olacağını da açıkladı.

Öte yandan TCMB repo ve depo ihaleleri ile piyasayı yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 19.25 seviyesindeki faiz koridorun üst bandına doğru yönlendirmeye de devam ediyor.

Tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde dün yüzde 22.11 seviyesinden açıldıktan sonra spot kapanışta ortalama yüzde 21.45 seviyesine geriledi. Valörde son işlemde ise yüzde 21.37 seviyesindeydi.

İki yıllık eski gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 26.20, valörde son işlem yüzde 26.75 seviyesindeydi.

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