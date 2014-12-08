13. Maaşlar Ne Gün Ödeniyor ?

13. MAAŞLAR NE GÜN ÖDENİYOR ?



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin merakla beklediği 13. maaşın ödenme tarihleri belli oldu. Heryıl ödenip ödenmeyeceği , hangi tarihte ödeneceği , bu yıl son mu olacak söylentilerinin sürekli yapıldığı , memur , öğretmen , devlet işçisi ve emeklilerin direkt olarak etkilendiği için beklediği , esnaf ve ticaret erbabınınsa piyasaya sağlayacağı katkı dolayısıyla merakla beklediği 13. maaşların ödeneceği tarih nihayet belli oldu.



İLK ÖDEME EMEKLİLERE



Gazetemiz Kıbrıs Manşetin Maliye bakanlığı çevrelerindeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre 13. maaşlar ilk olarak emeklilere verilecek .



23 Aralık 2014 tarihinde emeklilerin 13. maaşları ödenip , 24 Aralık 2014 tarihinde ise çalışanların 13. maaş ödemeleri yapılacak.



MAAŞLAR NE GÜN ÖDENİR ?



Kıbrıs Manşetin yine maliye bakanlığı çevrelerindeki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre Aralık ayı maaşları 13. maaşlardan dolayı herhangibir aksama yaşamadan 26 Aralık tarihinde emekliler 29 Aralık tarihinde ise çalışanlar olmak üzere ödemeler yapılacak.

Son Güncelleme: 08.12.2014 22:19