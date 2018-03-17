Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115970
ALTIN
166.367
DOLAR
3.9481
STERLİN
5.5219
EURO
4.8483
Devlet piyangosu çekildi
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Akaryakıta Zam!
AKARYAKITA ZAM!
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
KALECİK’TE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner256
Flaş Haber
Akaryakıta Zam!
Kapat

Yavru köpeği öğrencilerin önünde kaplumbağaya yem etti

ABD'nin Idaho eyaletinde bir öğretmen, öğrencilerin gözleri önünde yavru köpeği kapan kaplumbağasına yem etti.

Yavru köpeği öğrencilerin önünde kaplumbağaya yem etti

ABD'nin Idaho eyaletinde bir öğretmen, öğrencilerin gözleri önünde yavru köpeği kapan kaplumbağasına yem etti.

17 Mart 2018 Cumartesi 13:42
Yavru köpeği öğrencilerin önünde kaplumbağaya yem etti
banner238

Preston Lisesi’nde meydana gelen olay, ders saatlerinin dışında birkaç öğrencinin önünde gerçekleşti.

Kapan kaplumbağasının yavru köpeği yemesinin ardından, öğrenciler durumu diğer arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

Hayvan hakları aktivisti Jill Parrish, öğretmeni yetkililere şikayet ederken kaplumbağaya el konuldu. Öğretmeni dava eden Parish, “Çocukların gözü önünde masum bir yavrunun katledilmesi doğru değil. Bu bir vahşet” dedi.

Okul yönetimi ve öğrenci velileri ise öğretmene sahip çıktı. Köpeğin hasta ve ölmek üzere olduğunu belirten velilerden Farahlyn Hansen, “Ordaki çocuklardan ikisi benim çocuklarım. Hiçbir çocuk travma yaşamadı. Köpek yemek yemiyor ve ölmek üzereydi. Çocuklarım çiftlikte çalışıyor ve ölüm lle yaşamı anlayabiliyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın ikinci büyük ahşap binası çökmek üzere
Dünyanın ikinci büyük ahşap binası çökmek üzere
4 yıldır kayıp Malezya uçağını Google Maps buldu
4 yıldır kayıp Malezya uçağını Google Maps buldu
‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü
‘Yılanların efendisi’ feci şekilde öldü

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim