Yavru köpeği öğrencilerin önünde kaplumbağaya yem etti

Preston Lisesi’nde meydana gelen olay, ders saatlerinin dışında birkaç öğrencinin önünde gerçekleşti.

Kapan kaplumbağasının yavru köpeği yemesinin ardından, öğrenciler durumu diğer arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

Hayvan hakları aktivisti Jill Parrish, öğretmeni yetkililere şikayet ederken kaplumbağaya el konuldu. Öğretmeni dava eden Parish, “Çocukların gözü önünde masum bir yavrunun katledilmesi doğru değil. Bu bir vahşet” dedi.

Okul yönetimi ve öğrenci velileri ise öğretmene sahip çıktı. Köpeğin hasta ve ölmek üzere olduğunu belirten velilerden Farahlyn Hansen, “Ordaki çocuklardan ikisi benim çocuklarım. Hiçbir çocuk travma yaşamadı. Köpek yemek yemiyor ve ölmek üzereydi. Çocuklarım çiftlikte çalışıyor ve ölüm lle yaşamı anlayabiliyor” dedi.