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Uzaylı sanıldı ama duyan şokta!

'Uzaylı' sanılan 15 cm'lik mumya!

Uzaylı sanıldı ama duyan şokta!

'Uzaylı' sanılan 15 cm'lik mumya!

23 Mart 2018 Cuma 11:08
Uzaylı sanıldı ama duyan şokta!
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Güney Amerika'da 2000'li yılların başında bulunan tuhaf iskeletin, bedeninde korkunç deformasyonlarla doğmuş bir kız bebeğe ait olduğu belirlendi.

Şili'deki Atacama Çölü'ndeki bir maden köyünde 15 yıl önce bu insansı bulunduğunda, bir sürü teori ortaya atıldı. Mumyalanmış iskelet her yönüyle o kadar ufak ve tuhaftı ki, uzaylıların yaşadığına kanıt olarak bile görüldü.

Ancak ABD'li bilim insanları mumyalanmış iskeletin kemiklerinden aldıkları DNA örneklerini kullanarak parçaları bir araya getirdiğinde, bir insanın trajik hikayesiyle karşılaştı.

Ata adı verilen iskelet bir uzaylıya değil, bedeninde korkunç deformasyonlarla doğmuş bir kız bebeğe aitti. Ya ölü doğmuş, ya da doğumundan hemen sonra ölmüştü.

15 cm boy, 10 çift kaburga

Ata'nın kalıntıları, 2003'te La Noria adlı eski bir nitrat madeni köyünde bulundu. Eflatun rengi bir kurdeleyle bağlanmış beyaz bir kumaşın içine sarılmıştı.

Boyu yalnızca 15 cm olan mumyanın kemiklerinde normal bir insandan farklı olarak 12 çift değil 10 çift kaburga vardı.

Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde mikrobiyoloji üzerinde çalışan Garry Nolan, bu gizemli mumyayı araştırmak istedi. 2013'te bunun bir insana ait olduğu sonucuna varan Nolan, vücudundaki deformasyonların nedenini ise çözemedi.

Nolan ve ekip arkadaşları, yıllar sonra Ata'nın gizemli genetiğini aydınlatan bir makale yayınladı.

Kusurlu doğum

Ata'nın aşırı ufak olması, kaburga ve iskeletinin şekli ve 6 yaşındaki bir çocuğunki kadar gelişmiş kemiklere sahip olması dikkatlerini çekti.

İskeletindeki şekil bozukluklarının yanında, Ata'nın Konjenital Diyafram Hernisi (KDH) olarak bilinen doğumsal anomaliye sahip olabileceği görüldü.

Diyaframın gelişim gösteremediği bu fıtık hastalığı, ölümlere neden olabiliyor.

'Rehin verildi ya da satıldı'

Guardian gazetesinin haberinde Nolan'ın araştırmayla ilgili şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Şekil bozukluğu o kadar fazlaydı ki, beslenmesi mümkün değildi. Bu koşullar altında yenidoğan bakım ünitesine alınması gerekirdi ama o zamanlar bu imkansızdı.

"Bir uzaylı hikayesi olarak başladı ve dünyaca tanındı ama aslında bu, bir insanın trajik hikayesiydi. Bir kadının kusurlu doğan bebeği bir şekilde mumyalandı ve tuhaf bir tarihi eser sanılan bebek ya rehin verildi, ya da satıldı.

"Tüm çabaların sonunda büyüleyici bir genetik hikayesi olan bir insanla karşılaştık. Şimdi ondan öğrendiklerimiz, bu gibi hastalığı olanlara yardım etmemiz için bize önemli şeyler öğretebilir. Huzur içinde uyusun."

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