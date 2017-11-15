Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Kasım 2017 Çarşamba 20:30

Uzayda Müthiş Keşif!

Uzayda Müthiş Keşif!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Güneş Sistemi'ne kısmen yakın mesafede ılıman iklime sahip Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi.

İngiliz haber kanalı BBC’nin haberinde, Şili’deki La Silla Gözlemevi’nde Yüksek Kesinlik Radyal Hız Gezegen Sondası (Harps) yardımıyla bir gezegen keşfedildiği belirtildi. BBC okuyucularına keşfedilen gezegenin, 11 ışık yılı uzaklıkta olduğunu aktardı.

Bilim insanları Dünya’ya en yakın 2. dış gezegen olarak lanse edilen bu gezegene “Ross 128 b” ismini verirken astronomlar buradaki yüzey sıcaklığının Dünya’dakine yakın olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar keşfedilen ve Dünya’ya en yakın dış gezegen olarak da bilinen Proxima b’nin, Ross 128 b’ye göre yaşam için daha elverişsiz koşullara sahip olduğu açıklanırken, cüce yıldızının Güneş’ten daha küçük olması sebebiyle Dünya’dan daha az radyasyona maruz kaldığı da iddia edildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar Tükendi Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar...
Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı! Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı!
İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı İngiltere 50 Milyar Sterlini Gözden Çıkardı
5 Yıl Önce Ölen Babasından Son Hediyesini Aldı… 5 Yıl Önce Ölen Babasından Son Hediyesini Aldı…
Uyurken Erkek Arkadaşının Cinsel Organını Kesti Uyurken Erkek Arkadaşının Cinsel Organını Kesti
YOLDA YÜRÜRKEN, 40 BİN LİRA BULDU YOLDA YÜRÜRKEN, 40 BİN LİRA BULDU
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Kayıp Denizaltı İçin Acı Açıklama: Umutlar...

Haberi Oku