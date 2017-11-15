Uzayda Müthiş Keşif!

İngiliz haber kanalı BBC’nin haberinde, Şili’deki La Silla Gözlemevi’nde Yüksek Kesinlik Radyal Hız Gezegen Sondası (Harps) yardımıyla bir gezegen keşfedildiği belirtildi. BBC okuyucularına keşfedilen gezegenin, 11 ışık yılı uzaklıkta olduğunu aktardı.Bilim insanları Dünya’ya en yakın 2. dış gezegen olarak lanse edilen bu gezegene “Ross 128 b” ismini verirken astronomlar buradaki yüzey sıcaklığının Dünya’dakine yakın olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.Bugüne kadar keşfedilen ve Dünya’ya en yakın dış gezegen olarak da bilinen Proxima b’nin, Ross 128 b’ye göre yaşam için daha elverişsiz koşullara sahip olduğu açıklanırken, cüce yıldızının Güneş’ten daha küçük olması sebebiyle Dünya’dan daha az radyasyona maruz kaldığı da iddia edildi.