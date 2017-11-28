Uyurken Erkek Arkadaşının Cinsel Organını Kesti

Arjantin'de Brenda Barattini isimli genç kadın bahçıvan makasıyla erkek arkadaşının cinsel organını kesti.Erkek arkadaşına kızan 26 yaşındaki Brenda Barattini sevgilisinin evine giderek uyuduğu sırada bahçıvan makasıyla cinsel organını kesti.40 yaşındaki adamın acı içindeki çığlıklarını duyan komşuları adamı hastaneye kaldırdı. Cinsel organının büyük kısmı sevgilisi tarafından kesilen ve aşırı kan kaybeden adamın durumu kontrol altına alındı.Brenda Barattini ise gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf edip tutuklandı. Genç bir mimar olan Barattini'nin bunu niye yaptığı henüz netlik kazanmış değil.