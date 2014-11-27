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Ukrayna'da Yeni Parlamento Göreve Başladı

Ukrayna'da 26 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından oluşan parlamentonun milletvekilleri yemin ederek göreve başladı. Vladimir Groysman Meclis Başkanı seçildi.

Ukrayna'da Yeni Parlamento Göreve Başladı

Ukrayna'da 26 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından oluşan parlamentonun milletvekilleri yemin ederek göreve başladı. Vladimir Groysman Meclis Başkanı seçildi.

27 Kasım 2014 Perşembe 15:29
Ukrayna'da Yeni Parlamento Göreve Başladı
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ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI VLADİMİR GROYSMAN MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

 Ukrayna'da 26 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından oluşan parlamentonun milletvekilleri yemin ederek göreve başladı. Vladimir Groysman Meclis Başkanı seçildi.

Milletvekilleri, 450 sandalyeli parlamentonun ilk oturumunda meclis başkanını seçmek için oy kullandı. Eski Başbakan Yardımcısı Vladimir Groysman 359 milletvekilinin oyuyla meclis başkanı oldu.

Ülkedeki yüzde 5'lik seçim barajını aşarak parlamentoya giren altı siyasi partinin beşi olan Petro Poroşenko Bloku, Halk Cephesi, "Samopomiç", Oleg Lyaşko'nun Radikal Partisi ile Tüm Ukraynalıların Vatan Birliği arasında bir koalisyon oluşturuldu. Bu koalisyonda 302 milletvekili yer aldı.

Koalisyonda yer alan siyasi partiler tarafından ülkede öncelikli sayılan 17 reformun hayata geçirilmesini öngören koalisyon anlaşması imzalandı. Seçmenlerinin büyük bir çoğunluğunu Rusya yanlısı ayrılıkçı hareketin devam ettiği doğudaki halkın oluşturduğu Muhalif Blok ise parlamento koalisyonu dışında kalan tek parti oldu.

Parlamento toplantısına katılan Başbakan Arseniy Yatsenyuk, yeni seçilen parlamento huzurunda Bakanlar Kurulu'nun görevini tamamladığını ifade ederek, "Yeni seçilen Avrupa yanlısı Ukrayna parlamentosu üyeleri karşısında Bakanlar Kurulu'nun yetkilerinin sona erdiğini ilan ediyorum. Yeni hükümeti görevlendirmenizi rica ederim" dedi.

Ukrayna'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde Başbakan Arseniy Yatsenyuk'un başında bulunduğu Halk Cephesi oyların yüzde 22,14'ünü, Petro Poroşenko Bloku yüzde 21,81'ini, "Samopomiç" yüzde 10,97'sini, Muhalif Blok yüzde 9,43'ünü, Radikal Parti yüzde 7,44'ünü, eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun Tüm Ukraynalıların Vatan Birliği ise yüzde 5,68'ini almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ukraynada 26 Ekimde Yapılan Genel Seçimlerin Ardından Oluşan Parlamentonun Milletvekilleri Yemin Ederek Göreve Başladı. Vladimir Groysman Meclis Başkanı Seçildi.
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